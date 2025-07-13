Також завтра Кабмін оголосить про нові соціальні рішення.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні анонсував трансформацію виконавчої влади.

Голова держави розповів, що провів важливу розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорювали стратегічні кроки для реалізації цих змін. За словами президента, трансформація торкнеться сфери оборони:

"Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами - що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально - завдяки дерегуляції - направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне - більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах".

Крім того, вже завтра Кабінет міністрів має представити нові соціальні рішення щодо виплат на підтримку матерів, "Пакунку школярів" та безкоштовного харчування у школах із першого по четвертий класи й у прифронтових районах - із першого до випускного.

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Зміни в Україні

Нагадаємо, раніше у міністерстві закордонних справ повідомили, що президент хоче замінити послів у всіх країнах і G7, і G20. Першочергово планують посилити американський напрямок.

Зеленський підтвердив, що Оксана Маркарова залишить посаду посла в Сполучених Штатів Америки. Одним з кандидатів на це місце є міністр оборони Рустем Умєров.

За словами президента, в разі ухвалення цього рішення на склад українського Кабінету міністрів чекають знічні кадрові зміни.

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