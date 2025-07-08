У Міністерстві закордонних справ України підтвердили намір президента Володимира Зеленського звільнити Оксану Маркарову з посади посла країни у Сполучених Штатах Америки.
У інтерв'ю Українському Радіо міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Маркарова є однією з найбільш успішних та ефективних послів, однак у кожного дипломата є свій "ротаційний цикл". За його словами, загалом слід очікувати близько 20 указів про звільнення та призначення нових керівників закордонних установ:
"Я вам підтверджу, що бачення президента України здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, в тому числі - трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному".
Звільнення Маркарової
Нагадаємо, минулого року спікер Палати представників США Майк Джонсон публічно вимагав звільнення Маркарової. Він звинуватив її в організації візиту Зеленського на збройовий завод у Пенсильванію без запрошення республіканців.
Тоді ЗМІ писали, що український президент шукає заміну Маркаровій, однак до фактичних рішень це не призвело.
Днями західні журналісти повідомили, що заміна посла обговорювалася Зеленським і Трампом під час останньої телефонної розмови.
Як відомо, Оксана Маркарова обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в США з 25 лютого 2021 року. Раніше, з 8 червня 2018-го до 4 березня 2020 року, вона працювала міністром фінансів України.