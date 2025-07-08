В першу чергу хочуть посилити американський трек.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили намір президента Володимира Зеленського звільнити Оксану Маркарову з посади посла країни у Сполучених Штатах Америки.

У інтерв'ю Українському Радіо міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Маркарова є однією з найбільш успішних та ефективних послів, однак у кожного дипломата є свій "ротаційний цикл". За його словами, загалом слід очікувати близько 20 указів про звільнення та призначення нових керівників закордонних установ:

"Я вам підтверджу, що бачення президента України здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, в тому числі - трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному".

Звільнення Маркарової

Нагадаємо, минулого року спікер Палати представників США Майк Джонсон публічно вимагав звільнення Маркарової. Він звинуватив її в організації візиту Зеленського на збройовий завод у Пенсильванію без запрошення республіканців.

Відео дня

Тоді ЗМІ писали, що український президент шукає заміну Маркаровій, однак до фактичних рішень це не призвело.

Днями західні журналісти повідомили, що заміна посла обговорювалася Зеленським і Трампом під час останньої телефонної розмови.

Як відомо, Оксана Маркарова обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в США з 25 лютого 2021 року. Раніше, з 8 червня 2018-го до 4 березня 2020 року, вона працювала міністром фінансів України.

Вас також можуть зацікавити новини: