Зокрема, йдеться про зброю, яку Сполучені Штати відновили постачати після призупинення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розуміння чітких дат надходження в Україну зброї з тих пакетів військової допомоги, які тимчасово були призупинені Пентагоном. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції в Римі.

"Важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовились", - сказав Зеленський.

Також у глави держави запитали, що конкретно зараз відбувається з американською допомогою для України.

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"Є у нас дати і є розуміння, що в конкретні ці дати зайде в Україну", - наголосив президент.

Окремо Зеленський розповів, що в Україні дуже розраховують на лідерство Сполучених Штатів у питанні запровадження санкцій проти Росії. Він сказав:

"Дуже розраховуємо, що санкції будуть впроваджені. Жорсткі санкції. Саме про жорсткі санкції проти російської зброї, можливості воювати, проти їх економіки миг оворимо. Ми з вами говоримо про одні і ті самі санкції. Я впевнений".

Призупинка допомоги від США

Як повідомляв УНІАН, раніше у Білому домі виправдовувалися, що Сполучені Штати Америки призупинили постачання своєї зброї не лише українській армії, а й іншим країнам.

"Це пауза для перевірки, щоб упевнитися, що все, що Пентагон постачає, служить найкращим інтересам наших військових", - відзначала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За даними видання The Wall Street Journal, США на певний час відмовилися поставити Україні ракети до зенітного ракетного комплексу Patriot, ракети Hellfire, близько 8500 снарядів для гаубиць та інші боєприпаси. Частина з них уже перебувала в Польщі в очікуванні відправки.

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