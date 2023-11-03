Зараз тривають відповідні переговори на найвищому рівні.

Президент України Володимир Зеленський може прибути в Ізраїль вже на початку наступного тижня, зараз тривають переговори між двома державами щодо можливості такого візиту. Про це повідомляє ізраїльський "12 канал" із посиланням на дипломатичні джерела.

"На даному етапі всі деталі ще не узгоджені, але ми можемо побачити, що український президент приземлиться в Ізраїлі вже в понеділок або вівторок", – йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що Україна пропонувала організувати візит Зеленського в Ізраїль одразу після трагічних подій 7 жовтня. Тоді офіційний Єрусалим відмовив під проводом того, що це невідповідний час.

Відео дня

"Приїзд Зеленського до Ізраїля, і очікувана його фотографія з ізраїльською політичною елітою, включаючи прем’єр-міністра Нетаньяху та президента Герцога, передасть світові своєрідне послання єдності, згідно з яким цивілізований світ, який зазнає нападів, виступає проти менш цивілізованого світу, що атакує. Очікується, що це буде своєрідний фронт перед російсько-іранською віссю, тому візит має важливе дипломатичне значення", – зазначає "12 канал".

Ситуація на Близькому Сході

Як писав УНІАН, сьогодні Ізраїль вже втретє за останні тижні відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. На прес-конференції він розповів, що намагався умовити ізраїльську владу зробити паузу у військовій операції в Газі заради вирішення гуманітарних питань. Але ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкинув ці заклики і пообіцяв атакувати Газу "усіма силами".

На цьому тлі лідер ліванського шиїтського угруповання "Хезболла" пообіцяв Ізраїлю ескалацію на лівано-ізраїльському кордоні, тобто фактично відкриття другого фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: