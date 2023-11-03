Насралла привітав кривавий напад палестинського угруповання на Ізраїль 7 жовтня.

У своїй першій з початку жовтня, коли палестинське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль, промові лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що участь ліванської парамілітарної організації у війні проти Ізраїлю вже "значна". Він пригрозив, що бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні "не обмежаться" тим масштабом, який спостерігався досі, пишуть Sky News та The Telegraph.

Насралла стверджує, що Хезболла веде "справжню битву" з Ізраїлем і готова до "всіх варіантів на ліванському фронті".

"Ізраїль кидає погрози Лівану та ліванському народу... Використовуючи кров жінок і дітей Гази, руйнуючи мечеті і церкви у Газі", — заявив він.

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Крім цього, Насралла привітав кривавий напад палестинського угруповання на Ізраїль 7 жовтня, назвавши його "славетною операцією джихаду". Водночас він заявив, що не відігравав ніякої ролі у її плануванні.

"Ця славетна, благословенна широкомасштабна операція була на сто відсотків палестинською з точки зору рішення та виконання... Палестинці тримали це в таємниці. Ми маємо право ними пишатися. Ми повинні бути твердо впевненими у тому, що вони будуть винагороджені в раю", – стверджує він.

Він також звернувся до США, заявивши, що американський флот у Середземному морі "не злякає" ліванське угруповання.

Його звернення було зроблено після того, як 2 листопада "Хезболла" здійснила найбільший напад на Ізраїль, заявивши про 19 одночасних ударів по позиціях ізраїльської армії та застосування ударних безпілотників. Промова транслювалася в прямому ефірі по всьому Бейруту.

Хезболла та Ізраїль - це треба знати

Після нападу ХАМАС на Ізраїль "Хезболла" активізувала свої напади на північне прикордоння країни. Ця шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, заснована в 1982 році у відповідь на вторгнення Ізраїлю в Ліван, має потужний військовий потенціал, який становить значну загрозу для Ізраїлю. Після парламентських виборів 2022 року Хезболла втратила контроль над парламентом Лівану, але залишилася однією з найвпливовіших політичних сил у країні.

Ізраїль пригрозив масштабним ударом по Ірану у випадку, якщо "Хезболла" відкриє північний фронт.

Аналітики вважають, що війна між Ізраїлем і "Хезболлою" буде набагато небезпечнішою за конфлікт з ХАМАС. Ізраїль володіє набагато більш потужною військовою силою, проте "Хезболла" може залучити близько 20 тисяч штатних бійців, десятки тисяч резервістів, а також величезний арсенал потужної зброї.

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