Ізраїль активізує удари по Сирії і не завжди попереджає Росію. Удари також можуть перетворити Сирію на новий фронт у війні між Ізраїлем та ХАМАС.

Відтоді як на початку жовтня ХАМАС атакував Ізраїль, останній активізував удари по підтримуваних Іраном бойовиках "Хезболли" в Сирії, які підійшли близько до ізраїльського кордону.

Ця подія супроводжується ключовим зрушенням в політиці Ізраїлю: він більше не завжди попереджає покровителя Сирії Росію перед атаками на сирійську територію. Як пише Bloomberg, це, поряд із активізацією нападів, погіршує й без того непрості відносини між Ізраїлем і Росією.

Більше того, існує небезпека того, що Сирія стане новим фронтом у війні між Ізраїлем та ХАМАСом, ситуації, якої США та регіональні союзники намагаються уникнути, прагнучи стримати конфлікт. Напруженість вже висока на кордоні Ізраїлю з Ліваном, де базується "Хезболла" і там, де вона щодня веде перестрілку з ізраїльськими збройними силами.

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Таким чином, Сирія ризикує стати ще одним фронтом у війні між Ізраїлем і ХАМАСом, пише Bloomberg.

За останнє десятиліття Сирія перетворилася на поле глобальної битви. США розмістили там майже 1000 військовослужбовців для боротьби з ісламістськими екстремістами, а Туреччина бореться з курдськими угрупованнями на півночі. Тим часом Іран і Росія допомагають президенту Башару Асаду залишатися при владі. Сотні тисяч людей були вбиті, мільйони були змушені тікати з країни.

Сьогодні тотальна війна поступилася місцем більш епізодичним боям, але конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази посилює напруженість.

Ізраїль протягом багатьох років регулярно завдавав ударів по цілях у Сирії, в основному для того, щоб перешкодити тамтешнім бойовикам "Хезболли", або забезпечити безпеку свого північно-східного кордону. З тих пір, як Росія втрутилася в сирійську війну в 2015 році, вона координує свою діяльність з Ізраїлем, щоб гарантувати, що їхні сили не зіткнуться або помилково обстріляють один одного.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що його сили сповнені рішучості перешкодити Ірану переправляти зброю через Сирію в сусідній Ліван, де базується "Хезболла".

"Ми не допустимо появи там нового фронту "Хезболли" або іранської військової присутності в Сирії", — заявив він журналістам.

ХАМАС і Хезболла отримують широке фінансування та навчання з боку Ірану. Обидві вони визнані США терористичними угрупованнями.

Кілька років тому президент Росії Володимир Путін запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, що зробить все, щоб не дати Ірану і "Хезболлі" закріпитися на південному заході Сирії. Але після того, як Росія ввела війська в Україну в 2022 році, Москва посилила свій союз із Іраном, що загострило відносини з Ізраїлем. Війна проти підтримуваного Іраном ХАМАСу в секторі Гази, а також глибоке співробітництво між Ізраїлем і США ще більше роз'єднали Єрусалим із Москвою.

Відтоді, як почалася війна між Ізраїлем і ХАМАСом, сотні підтримуваних Іраном бойовиків перебралися з кордону Іраку і Сирії, щоб бути ближче до Ізраїлю. За словами Чарльза Лістера, який очолює програму по Сирії у Вашингтонському аналітичному центрі "Інститут Близького Сходу", вони здійснили як мінімум 12 нападів на Ізраїль.

За словами Лістера, його підрахунки також вказують на 33 напади пов'язаних з Іраном бойовиків на американські бази в Іраку і Сирії за той же період. Він сказав, що Росія посилила електронні перешкоди зі своєї бази Хмеймім у Сирії, що створює перешкоди комерційному повітряному сполученню, включаючи рейси, що приземляються в Тель-Авіві.

"Росія дуже рада відійти в сторону і піти з дороги, спостерігаючи за хаосом, що розгортається. Але вона також дуже рада сприяти хаосу", - сказав Лістер.

Бадр Джамус, лідер сирійської опозиції, який базується в Стамбулі, заявив, що Москва, можливо, буде задоволена тим, що підтримувана Іраном ескалація на ізраїльсько-сирійському фронті буде ще більше відволікати захід від України. За його словами, Путін, можливо, також хоче змусити США і їхніх союзників звернутися за допомогою до Росії в запобіганні більш широкого конфлікту.

"Росія повністю пов'язана з Іраном, тому що вони стали залежати від Ірану в плані більшого військового потенціалу", — сказав Мануель Трайтенберг, виконавчий директор Тель-Авівського Інституту досліджень Національної безпеки.

Напад ХАМАС на Ізраїль - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль терористи вбили понад 1400 осіб, переважно мирних жителів, а також захопили близько 200 заручників, яких відвезли в сектор Гази. У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", завдаючи повітряні удари по сектору Газа. Також Єрусалим має намір провести наземну операцію, мета якої - остаточно знищити угруповання ХАМАС.

Президент США Джо Байден підтримав Ізраїль у його боротьбі з бойовиками ХАМАС, але закликав відокремлювати терористів і палестинський народ, щоб захистити мирних жителів в секторі Гази.

Тим часом, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до негайного припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом. При цьому, Генасамблея відхилила поправку Канади із засудженням дій ХАМАСу.

Ізраїль відкинув заклик ООН до припинення вогню в Газі, а голова МЗС країни назвав це рішення "мерзенним". Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан після ухвалення резолюції назвав ООН "гнилим і жалюгідним організмом", додавши, що ця організація втратила свою легітимність і вважає за краще підтримувати "нацистських терористів".

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