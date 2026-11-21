Водночас, Україна все ж прагне стати членом Альянсу.

Перспективи набуття Україною членства в НАТО залежать від того, яким чином завершиться російська війна проти України. Наразі зарано говорити, чи стане Україна членом Альянсу. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Він зауважив, що Україна розглядає можливість долучення до Альянсу, і так само це розглядають в НАТО. Це питання перебуває на порядку денному, і зокрема, це порушувалось на засіданні Коаліції охочих у Берліні 19 листопада.

"Франція й інші союзники розуміють, що найзрозуміліші гарантії безпеки для України - це членство України в НАТО. І найзрозуміліше посилення НАТО - це взяти Україну і мати таку армію, як українська серед союзників. І безумовно, це влаштовує обидві сторони: і Україну, і НАТО", - відзначив Зеленський.

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Також він вважає добрим сигналом, що американська сторона теж порушує це питання.

"Ми обговорюємо це, але поки що зарано говорити, чи будемо ми в НАТО, чи не будемо. Тому що все це залежить від того, коли і як закінчиться ця війна", - наголосив Зеленський.

Однак, він констатує, що Україна, безумовно, дуже хоче бути в НАТО.

За його словами, найбільш зрозумілі гарантії безпеки - це сильна українська армія, яка є армією нашої країни, яка є членом НАТО.

Разом з тим, на переконання Зеленського, якщо говорити про це з практичної точки зору, то членство України в НАТО - це більш дешева модель, оскільки окрема українська армія без членства в Альянсі повинна мати не лише мільйонну армію, а й відповідну власну авіацію, артилерію, належну кількість ракет, і можливість захищати небо самостійно без союзників.

"Все це буде, безумовно, якщо Україна буде членом НАТО, але це точно буде дешевше для всіх", - сказав Зеленський.

Гаранті безпеки "як в НАТО", але без НАТО

Як підкреслив президент, п'ята стаття Вашингтонського договору про створення НАТО - це колективний захист.

Водночас, за його словами, залишається незрозумілим, хто буде захищати Україну за такою формулою в майбутньому, якщо Росія знову нападе.

"Тому для України це не зрозуміло, бо немає поки що чистої відповіді - так, повної відповіді, що це за колектив, як він буде захищати і чи готовий цей колектив буде нанести відсіч агресору", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що у 5 статті Альянсу передбачено саме те, що усі країни-члени колективно відповідають на агресію, якщо на когось з членів напали.

Таким чином, президент зазначив, що якщо Україна буде мати щось схоже на п'яту статтю, то виникає багато запитань.

"А відповіді повинні бути не просто в словах і не просто красномовно звучати - безумовно, ніхто вас не кине. Це має бути на папері. Я поки що на папері таких кроків не бачив", - наголосив Зеленський.

Загроза залишитися сам-на-сам з Росією

Як відзначив Зеленський, передусім, війна ще не закінчена.

"Я вважаю, що ми з вами повинні думати не про час, коли Трамп є президентом Сполучених Штатів Америки. Ми повинні гарантувати Україні, нашому населенню передусім і всій Європі, що гарантії безпеки для України будуть сильними не тільки ці два роки, поки Трамп президент, а й після", - наголосив Зеленський.

Глава держави пояснив, що Україна воює заради захисту нашої держави не на два роки.

"І гарантії нам потрібні не на два роки, а бажано назавжди, принаймні на десятки років", - сказав Зеленський.

На його думку, на таке питання складно відповісти

"Навіть, якщо Путін і в друзях, як-то з'ясувалося нещодавно, з Трампом, то два роки, якщо Путін буде боятися щось зробити, і прийти з агресією - нас не влаштовує. Це не сильний мир. Це пауза на два роки. Це дуже складно. Як після цих двох років, якщо буде агресія, як мобілізувати таку підтримку, яку ми мобілізували зараз? Як мобілізувати не тільки фінанси, і як посилити нашу армію потім? Ні, і чесно кажучи, дивіться, ще раз воювати - це дуже небезпечно для нашої держави", - вважає Зеленський.

Гарантії безпеки: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше безліч разів в Альянсі заявляли, що не мають консенсусу щодо вступу України.

Нещодавно Зеленський розповів, що під час переговорів американська сторона вперше порушила питання можливого обміну: вступ України до НАТО в обмін на виведення українських військ із тієї частини Донбасу, яку російські загарбники не можуть окупувати.

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