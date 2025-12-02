В Альянсі переконані, що будуть брати участь участь у переговорах щодо майбутньої мирної угоди про завершення війни Росії проти України.

Україна подавала заявку для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору, але серед країн-членів НАТО немає консенсусу, аби держава вступила до блоку колективної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції в Брюсселі, присвяченій завтрашньому засіданню міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу. Зокрема, у нього запитали, чи НАТО долучиться до переговорів, оскільки у початковій версії "мирного плану" від США передбачалося, що Україна повинна відмовитися від членства в Альянсі.

"Коли справа доходить до елементів НАТО в угоді про припинення війни проти України, це розглядатиметься окремо, і очевидно, це залучатиме НАТО", – заявив він.

При цьому, генеральний секретар вважає гарним кроком представлення Сполученими Штатами пропозицій щодо закінчення війни, оскільки треба з чогось розпочати і мати пропозиції на порядку денному.

Водночас у Рютте уточнили, чи тема членства України в НАТО залишається розмінною монетою в переговорах про пошуки шляхів до миру. Він переконаний, що конкретика питання щодо перспектив членства нашої країни в Альянсі має враховувати відокремлення принципу вступу від практичної площини.

"Практична ситуація полягає у тому, що від усіх союзників вимагається консенсус, аби Україна приєдналася до НАТО. І як ви знаєте, зараз немає консенсусу щодо вступу України до НАТО", – наголосив Рютте.

Разом з тим, він пояснив, що принцип вступу ґрунтується на положеннях Вашингтонського договору про створення Альянсу від 1949 року, а також на рішеннях лідерів країн-членів Альянсу, ухвалених на самітах НАТО. Відповідно до рішення саміту Альянсу у Вашингтоні в 2024 році, шлях України до Альянсу є незворотнім.

"Ви знаєте Вашингтонську декларацію, що будь-яка країна в євроатлантиці може подати заявку на членство. Зрозуміло, що Україна подала заявку на членство. Але ми також знаємо, що в межах Альянсу немає одностайності щодо вступу України до Альянсу".

Україна і НАТО: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у початковій версії "мирного плану" США був пункт, що Україна повинна закріпити у Конституції відмову від членства в НАТО.

Представники України та США провели два раунди переговорів у Женеві та Маямі, за підсумками яких напрацювали проєкт з 20 пунктів. Попередній план складався з 28 пунктів.

За словами президента України Володимира Зеленського, найбільш чутливими питаннями, які треба ще вирішити, залишаються питання територій, заморожених російських активів в ЄС та гарантій безпеки для України. Чи відображено у новому проєкті згадку про НАТО, і яким чином, наразі невідомо.

