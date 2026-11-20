Віткофф і Кушнер зондували настрої в Києві та серед європейських лідерів щодо угоди, яка суперечить побажанням Москви.

Зять і спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер протягом останніх кількох місяців на закритих мирних переговорах обговорював ідею надання Україні членства в НАТО в обмін на поступки територіями Росії. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що раніше цей варіант вважався нежиттєздатним, і ще на початку минулого року сам Трамп виключив можливість вступу України до НАТО, назвавши це неприйнятним для Росії. Однак, за словами учасників переговорів, останніми місяцями ця ідея неодноразово піднімалася в бесідах Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа з європейцями.

Зокрема, минулого тижня в Дубліні Кушнер обговорив таку можливість із президентом України Володимиром Зеленським та представниками європейських країн. Це питання також порушувалося щонайменше на одній із зустрічей, що відбулися минулого тижня в Об’єднаних Арабських Еміратах, де Кушнер і Віткофф проводили переговори з представниками України, Європи та Росії. Також один із європейських лідерів зазначив, що ця ідея обговорювалася ще в серпні – під час телефонної розмови.

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За даними джерел WSJ, американська сторона запропонувала два можливі сценарії:

"Згідно з першим із них, Україна має відмовитися від контролю над територіями на Донбасі – в обмін на повноправне членство в НАТО. Друга ідея полягала в тому, щоб заморозити конфлікт уздовж лінії фронту – при цьому частина території Донбасу залишилася б під контролем України, – а також надати Україні гарантії безпеки для захисту від можливого нападу з боку Росії в майбутньому. Ці гарантії могли б бути закріплені в міжнародному договорі за участю США та, можливо, європейських союзників".

За словами американського чиновника, учасники переговорів обговорюють безліч варіантів, однак для укладення остаточної угоди потрібна згода як України, так і Росії.

Як зазначає видання, таке обговорення можливості вступу України до НАТО показує, наскільки далеко Вашингтон готовий зайти, щоб вивести переговори між Росією та Україною з глухого кута. Раніше і адміністрація Трампа, і попередні адміністрації США виступали проти надання Україні членства в цьому військовому альянсі, побоюючись, що такий крок може втягнути Захід у пряме протистояння з Москвою.

Водночас поки що незрозуміло, наскільки серйозно американські посередники розглядають цю ідею і чи змінив Трамп свою позицію щодо вступу України до НАТО.

При цьому, за даними джерел, на зустрічі в Абу-Дабі минулого тижня російська сторона прямо вимагала, щоб Україна відмовилася від будь-яких прагнень вступити до НАТО.

У документі, поширеному серед учасників переговорів, Москва вимагала, щоб Україна виключила зі своєї Конституції положення про прагнення вступити до НАТО. Російські переговірники також наполягали на тому, щоб альянс взяв на себе зобов’язання не розміщувати на території України війська чи військову техніку, а також вимагали припинити постачання західної зброї до Києва.

Мирні переговори

Раніше США переконали Росію, що майбутні гарантії безпеки для України мають ґрунтуватися на принципах статті 5 НАТО про колективну оборону. Спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер заявив, що Москва загалом приймає таку концепцію, хоча й ставиться до неї зі значним скептицизмом і недовірою.

Тим часом Трамп після завершення зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном зателефонував до Берліна, де відбувалося засідання "Коаліції бажаючих". Під час розмови Трамп заявив, що Путін серйозно налаштований на мирні переговори, а також розкритикував Європу за багатомільярдну допомогу Україні.

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