Президент України заявив, що російські ватажки мають закінчити свою кар’єру на лаві підсудних в Гаазі.

Політичне та військове керівництво Росії - це не керівники держави, а бандити, які захопили контроль над державними інституціями РФ.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи сьогодні у Верховній Раді України.

Він наголосив, що чим більше буде складнощів та вагань світу щодо справедливості для України та українців, тим більшими можуть стати реваншистські настрої в різних частинах світу.

За його словами, невідворотність покарання має бути одним з основних іннструментів обмеження злочинності й усі російські терористи і кати повинні відповідати за скоєне проти українців і українок.

"Політичне та військове керівництво Росії не має уникнути правосуддя через те, що у них нібито є імунітет як у керівників держави. Вони не керівники держави, а вони бандити, які захопили контроль над державними інституціями Росії. І вони абсолютно знахабніли від безкарності і почали тероризувати весь світ. Кожен політичний бандит ставить себе поза межі звичних міжнародних відносин", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що кожен актив, який належить державі- терористу чи будь-яким особам з кола президента РФ, повинен піти на компенсацію збитків тим, чиї міста і села спалені, хто втратив рідних і близьких.

"Керівництво Росії має закінчити свою кар'єру на лаві підсудних в Гаазі. Прийде час коли міжнародні ордери на арешт російських керівників та їхніх спільників будуть не сенсацією, а просто звичним справедливим робочим інструментом глобального правосуддя", - підкреслив президент України.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Як поввідомляв УНІАН, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинучюються у причетності до депортації дітей з України. Диктатору і чиновниці загрожує арешт у 123-х державах.

У Росії, яка не є членом МКС, заявили, що не визнаватимуть будь-яких рішень суду. Більше того, на початку травня стало відомо, що Слідчий комітет Росії готується оголосити в розшук суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт воєнного злочинця Путіна і його спільниці Львової-Бєлової.

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