Скасований заколот Пригожина показав слабкість російської влади.

Протягом двох днів після того, як ватажок "Вагнера" Євген Пригожин скасував свій невдалий заколот, президент Росії Володимир Путін нічого не говорив публічно. Зіткнувшись з найбільшим викликом своєї влади за 23 роки і ледь не ставши свідком того, як його країна занурилася в громадянську війну, багато хто очікував, що президент відповість голосно й люто.

Видання CNN пише, що замість цього тишу першим порушив його противник. В 11-хвилинному аудіозверненні, опублікованому на його Telegram-каналі, Пригожин заявив, що просто організував акцію протесту, а не переворот, намагаючись "притягнути до відповідальності" вище військове керівництво Росії за їх "помилки під час спеціальної військової операції".

Коли Путін, нарешті, знову звернувся до нації в понеділок, він був напрочуд м'який. Востаннє, коли його бачили в суботу, він сказав нації, що заколот Пригожина був "ударом у спину нашої країни і нашого народу", і пообіцяв притягнути повстанців до "відповідальності".

Відео дня

Тепер він подякував повстанцям за те, що вони прийняли "правильне рішення" зупинити їх наступ, і запропонував їм контракти з Міноборони Росії. Він також заявив, що "збройний заколот все одно був би придушений", не уточнивши яким чином.

Спочатку заспокоїти, потім покарати

За химерні і хаотичні 36 годин Пригожин проїхав 800 миль від кордону з Україною в бік Москви, захопив регіональне військове командування, штурмував велике місто і заявив, що збив військовий вертоліт. Багато хто очікував, що відповідь Путіна буде швидкою і жорстокою. У своєму суботньому зверненні він сказав, що "зрада" Вагнера була "зрадою" їхньої країни.

"Путін цінує лояльність понад усе", - сказав CNN Дмитро Альперович, член Консультативної ради з внутрішньої безпеки. "Під ним можна красти, можна вбивати, можна бути злочинцем. Але єдине, що ти не можеш зробити, це бути невірним".

З огляду на це, явне небажання Путіна карати бойовиків викликало подив. Але, за словами Кирила Шамієва, члена Європейської Ради з міжнародних відносин, першочерговим завданням Путіна буде "демілітаризація, роззброєння і демобілізація групи Вагнера", перш ніж застосовувати будь-яке можливе покарання.

"На тактичному рівні важливо трохи приборкати, заспокоїти, дати деяку надію і користь рядовим вагнерівським найманцям і вищому командуванню, знизити їх стимули до дії", — сказав Шамієв CNN.

Путін в даний час займається балансуванням. Можливо, його інстинкт полягав у швидкій реакції, щоб продемонструвати, що заколот не буде допущений, і створити образ сили. Але якщо він рухається занадто швидко, він ризикує підняти черговий бунт - і створити враження паніки.

"Якщо ви реагуєте занадто швидко, це може показати елітам, що ви боїтеся", — сказав Шамієв. Парадоксально, але використання підходу "сильної людини" може замість цього виявити слабкість.

За словами Шамієва, слід ставити в приклад Пригожина, але це питання часу. Війна на Україні вступає у фазу невизначеності: контрнаступ Києва, можливо, і зайшло в глухий кут, але єдність і бойовий дух російських сил опинилися під питанням після хаосу минулих вихідних. Якби Кремль якимось чином негайно відправив Пригожина, а російські війська розсипалися б в Україні, критика шефа "Вагнера", можливо, виявилася б вірною.

"Це виглядало б так: "О, насправді Пригожин мав рацію. Він мав рацію щодо військових, він мав рацію щодо непідготовленості і неосвіченості генералів - а тепер вони його вбили". Це поганий образ для Кремля", - сказав Шамієв.

Для лідера, відомого своїми грандіозними історичними тезами в годинних трактатах, виступ у понеділок був коротким, тривав лише кілька хвилин і залишив більше запитань, ніж відповідей.

Образ спокою

Тому дещо стримана відповідь Путіна може виявитися розсудливою. Він був більш помітним у вівторок, коли подякував співробітникам служби безпеки за їх очевидну роль у придушенні заколоту.

"Ви зупинили громадянську війну", - сказав він чиновникам за адресою в Кремлі. "У важкій ситуації ви діяли чітко і злагоджено, справою довели свою вірність народу Росії і військовій присязі, проявили відповідальність за долю Батьківщини і її майбутнє".

Федеральна служба безпеки Росії також заявила у вівторок, що припиняє справу проти Вагнера, оскільки "його учасники припинили свої дії, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину", повідомляють державні ЗМІ РІА Новини.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко також порушив своє мовчання у вівторок, підтвердивши, що Пригожин їздив до Білорусі відповідно до умов "угоди", яку Лукашенко уклав з ним за посередництва, що дозволяє йому покинути Росію без пред'явлення кримінальних звинувачень.

Лукашенко стверджував, що сказав Пригожину, що його "розчавлять, як жука", якщо він продовжить своє просування до Москви, і переконав його оголосити заколот. Але, розкривши деякі деталі суботніх переговорів, Лукашенко мало сказав про майбутнє Пригожина.

Відсутність громадської підтримки

Під час кризи важлива видимість. Тепер, коли осів пил після метушливих вихідних, Путін намагається створити образ контролю. Але він не зміг використати інший метод відновлення контролю, який використовували інші лідери після того, як зіткнулися з подібними викликами до своєї влади: мобілізація політичної підтримки.

Коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зіткнувся зі спробою державного перевороту в 2016 році, його реакція була швидкою і безкомпромісною. Тисячі були відправлені до в'язниці протягом декількох днів. Він публічно заявив, що розглядає можливість відновлення смертної кари. Навіть через рік його лють була відчутною.

"Ми збираємося обезголовити цих зрадників", - сказав він.

Протягом усієї кризи Ердоган практично не зникав з ефіру. Він був присутній на похоронах загиблих під час заколоту. Він згуртував протестувальників на свою підтримку, організувавши масові проурядові демонстрації у великих містах.

Єдині публічні демонстрації підтримки Пригожина були, коли в суботу ввечері його вигнали з Ростова-на-Дону, люди вишикувалися на вулицях, щоб підбадьорити його, як вболівальники, які чекають біля стадіону, щоб мигцем побачити свою улюблену спортивну зірку.

"Влада Кремля сильно залежить від деполітизації більшості населення Росії. Добровільна, самостійна деполітизація-щоб люди не ходили вулицями самі по собі", — сказав Шамієв.

Через цю давно культивовану тактику Путін не може очікувати, що мільйони російських громадян стануть на його захист, як у випадку з Ердоганом. Поки що потрібно вичікувати, перш ніж вирішити, як і коли покарати Пригожина. Але під час цієї затримки в Росії можуть зрости сумніви.

"Якщо його не посадять, якщо його не вб'є Путін, це послужить сигналом для всіх, що Путін слабший, ніж вони думали, і багато чого може зійти з рук", - сказав Альперович. "Немає ніяких сумнівів в тому, що його сила зараз ослаблена. Безсумнівно, багато людей по країні-еліти, різні губернатори, різні люди в спецслужбах-напевно, задають собі питання: якщо Пригожин дійсно може піти від цього, з таким викликом державної влади, що я можу отримати?"

Спроба військового перевороту Пригожина - головні новини

23 червня "кухар Путіна" Євген Пригожин поскаржився що нібито армія РФ вдарила по табору найманців ПВК "Вагнера", через що він оголосив "марш справедливості" на Москву.

"Вагнерівці" не дійшли до столиці РФ приблизно 200 кілометрів. Ватажок ПВК розгорнув колону після переговорів з Олександром Лукашенком. Офіційно про умови переговорів нічого не відомо, але ЗМІ повідомили, що військові злочинці домовилися про переїзд Пригожина в Білорусь, а "вагнерівцям" нібито дали гарантії безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: