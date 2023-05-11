"Рішення" російської влади поки не ухвалено.

Слідчий комітет Росії готується оголосити в розшук суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт Володимира Путіна і "дитячого" омбудсмена Марії Львової-Бєлової, повідомив 11 травня глава СК РФ Олександр Бастрикін.

"Прокурора суду, голів і трьох суддів, які активно впливали на ухвалення цього рішення, ми скоро оголосимо в розшук", - цитують Бастрикіна пропагандистські ЗМІ.

Ордер на арешт Путіна - головне

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львівської-Бєлової. Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії РФ повинен приступити до роботи в Гаазі влітку.

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Вже 27 квітня цього року ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ та ордер на арешт Путіна. У резолюції вперше згадується термін "геноцид" щодо дій РФ в офіційному документі такого рівня.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, європейські країни, які є членами МКС, повинні заарештувати Путіна. Але Блінкен тоді не відповів, чи видасть влада США президента Росії МКС, якщо він приїде.

В ідеалі будь-яка з 123 держав світу, які ратифікували Римський статут, - України і США серед них немає - повинна заарештувати Путіна в разі його потрапляння на їхню територію.

Однак на практиці це все ще індивідуальне рішення кожної з країн. Наприклад, Німеччина вже висловила готовність це зробити, тоді як у ПАР не знають, як діяти далі і збираються консультуватися з російською стороною. Проти цього, зокрема, виступила й Угорщина.

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