Також лідери держав торкнулися питання відбудови України.

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда під час перемовин у Варшаві торкнулися питання посилення української армії.

"Ми обговорили посилення нашої армії. І це дуже важливо. Я дякую, що ми сьогодні обговорили і прийняли рішення, і ще будемо обговорювати із прем'єр-міністром, щодо потужного пакету, який посилить наших людей", - повідомив Зеленський на спільному із Дудою брифінгу в Варшаві.

Зеленський також подякував українським захисникам і захисницям, які боронять Україну на фронті.

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"Я хочу вам (Польщі - УНІАН) подякувати за потужний оборонний пакет, яким ми посилимо наших бійців і який буде захищати їх життя, бо вони ризикують ним заради... не тільки життя українців, а й заради майбутнього й життя ваших дітей, дітей Європи", - сказав глава держави.

Він також підкреслив, що важливою сторінкою у відносинах між країнами буде відбудова України, яка посилить відносини між українським та польським бізнесами.

Візит Зеленського до Польщі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Варшави.

Під час візиту президент Польщі Анджей Дуда вручив Зеленському орден Білого Орла - найвищу нагороду Польщі. Її президент України отримав за заслуги в поглибленні відносин між Польщею та Україною, безпекову діяльність, стійкість у захисті прав людини.

Окрім перемовин Зеленського із президентом Дудою, також заплановані перемовини із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, за підсумками яких буде підписано двосторонні документи.

Також Зеленський зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також з мерами прикордонних з Україною міст.

Увечері Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою.

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