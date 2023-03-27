Президент наголосив на важливості участі в інформаційній роботі з поширення цього повідомлення для світової спільноти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинити війну в Україні вже цьогоріч є спільним завданням цивілізованого світу.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні. Зокрема, президент наголосив, що зараз дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі.

"Це стосується не лише журналістів. Це стосується всіх, хто може поширювати правду про агресію. Хто здатен нагадувати світу про українців і українок, які пройшли через окупацію, через втрати... Про те, що Україна б’ється за свободу та справедливість і для нашого народу, і для всіх націй, яким загрожує російська тиранія", - сказав Зеленський.

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Він підкреслив, що світ має чути так само інтенсивно, як і минулого року, що агресія проти України триває. "Має чути, що припинити війну вже цього року, звільнити Україну від російського зла вже цього року – це спільне завдання цивілізованого світу. Бо цивілізований означає, зокрема, й рішучість захищати цивілізованість", - додав глава держави.

Завершення війни в Україні - прогнози

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що перемогою України стане вихід українськох армії на кордони 1991 року.

Він пронозував, що цей рік принесе Україні перемогу, а Російській Федерації - трансфер влади.

Британська газета Financial Times опублікувала статтю, згідно з якою війна України з Росією не закінчиться в найближчий рік.

На думку нового президента Чехії Петра Павела, в української армії цього року буде лише одна спроба великого контрнаступу, оскільки західним партнерам потім буде важко надавати таку ж допомогу.

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