Глава держави відзначив, що санкційний тиск на РФ - це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій.

Президент Володимир Зеленський обґрунтував запровадження нових обмежувальних заходів проти країни-терориста Російської Федерації.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців. "Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за цей терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік – це IT-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії", - розповів президент.

Глава держави додав, що Україна синхронізує усі національні санкції із санкціями глобальними, бо "це неминучий процес".

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Зеленський дякує всім у міжнародних інституціях та у державах-партнерах, хто працює разом із Україною, з урядовцями, з Радою національної безпеки і оборони, спецслужбовцями та з Офісом президента.

"Санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів та можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій", - заявив президент.

На його переконання, повернення миру та його стабільність не мають альтернатив.

"Повернемо справедливість як гідну памʼять про всіх, чиє життя забрала Росія і її терор…", - заявив Зеленський.

Санкції проти РФ

15 квітня Зеленський своїми указами ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів щодо 438 фізичних осіб та 254 юридичних. Санкції застосовано у тому числі до доньки міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російських спортсменів, міністра спорту Білорусі та загалом низки громадян Росії, Білорусі, України.

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