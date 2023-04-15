Розмова серед іншого стосувалася Вільнюського саміту НАТО.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон, який напередодні відвідував Пекін, провели майже півторагодинну телефонну розмову.

Як розповів Зеленський після перемовин, візит французького лідера до Китаю був однією з обговорюваних тем.

"Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцям. Обговорили підсумки нещодавнього візиту Президента Макрона до Китаю. Розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри зі звільнення всіх наших територій. Відзначив намір Франції ще більше посилити важливу підтримку України на полі бою", – пише Зеленський.

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За словами глави держави, розмова також стосувалася Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікуваних результатів.

"Зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру", – додав президент.

Візит Макрон до Китаю - що треба знати

На початку місяця президент Франції Еммануель Макрон і голова Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн здійснили офіційний візит до Пекіна, головними темами якого стали війна в Україні та відносини між Китаєм та Європою.

Французький лідер закликав Сі Цзіньпіна "привести до тями" Росію і сприяти відновленню мирних переговорів. МЗС Китаю тоді опублікувало заяву, у якій пообіцяло продовжувати відігравати роль у сприянні мирним переговорам.

Видання Politico зрештою повідомляло, що переговори не змінили думку лідера КНР Цзіньпіна про війну в Україні.

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