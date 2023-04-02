Президент наголошує, що військова перемога України – це єдиний шлях зупинити російський терор і повернути безпеку.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна поверне Крим.

Про це глава держави заявив у своєму сьогоднішньому вечірньому відеозверненні. При цьому президент наголошує, що військова перемога України – це єдиний шлях зупинити російський терор і повернути безпеку.

"Сьогодні російські терористи знов ударили по Костянтинівці Донецької області, по звичайних житлових кварталах. Шістьох людей убито цим російським обстрілом: трьох жінок, трьох чоловіків. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих... Ще одинадцять людей отримали поранення. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 і систему залпового вогню "Ураган", - констатував Зеленський.

Відео дня

Також він нагадав, що сьогодні вранці російські терористи вдарили по Конотопському району Сумської області. Ворог відкрив мінометний вогонь, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів.

"Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор і повернути безпеку всім нашим містам і громадам - від Сумщини до Донбасу, від Харківщини до Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає і не буде…", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що буде такий день, коли останній окупант або утече, або буде вбитий. "Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє", - сказав він.

Окупація Криму

Росія анексувала український півострів у 2014 році. Шляхом фейкового референдуму він увійшов до складу РФ. За це західні країни ввели антиросійські санкції.

Однак на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на Заході заговорили про недостатньо жорстку реакцію на окупацію Криму 9 років тому.

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