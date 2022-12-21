Президент планує зустрітися з Байденом та виступити у Конгресі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 грудня, відвідає Вашингтон.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у Twitter.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров у Facebook додав, що Зеленський вирушив у США з передових позицій у Бахмуті. За словами Никифорова, сьогодні у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, з яким планує обговорити всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності.

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Президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Візит Зеленського у США: що відомо

Низка американських ЗМІ повідомила, що у середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.

Раптова поїздка Зеленського до США збігатиметься з наміром адміністрації Байдена відправити новий пакет допомоги в Україну, у який увійдуть зенітні ракетні комплекси Patriot.

За даними The Associated Press, сьогодні Сполучені Штати оголосять про новий пакет допомоги Україні на суму 1,8 мільярда доларів. У новий пакет вперше увійдуть системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

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