Це один з низки необхідних кроків для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ України.

Президент України Володимир Зеленський підписав важливий євроінтеграційний закон про відбір суддів Конституційного Суду.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні до українців. Цей закон був передбачений у рекомендаціях Європейської Комісії щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз", – повідомив Зеленський.

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Шлях України до членства в ЄС

28 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

23 червня того ж року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Водночас Єврокомісія представила сім рекомендацій, необхідних для збереження статусу країни-кандидата на вступ до євроспільноти та подальшого переходу до переговорів з приєднання України до Євросоюзу.

3 лютого 2023 року у спільній заяві президента Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, схваленої за підсумками 24-го саміту Україна - ЄС, йшлося про те, що в ЄС відзначають важливість комплексного втілення судової реформи для забезпечення прогресу в процесі майбутнього вступу України до організації.

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