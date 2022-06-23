Єврорада сьогодні прийняла історичне рішення щодо України.

Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Про це президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив у Twitter.

"Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени ЄС. Історичний момент", - заявив він.

Мішель привітав президента України Володимира Зеленського та президента Молдови Майю Санду, а також народи України та Молдови з ухваленням цього рішення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія наважилася на повномасштабне вторгнення в Україну, а 28 числа Володимир Зеленський підписав заявку на членство нашої країни в ЄС. Статус кандидата на вступ до Євросоюзу також захотіли отримати Молдова та Грузія.

У червні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що ЄК рекомендувала Єврораді надати нашій країні статус кандидата в об'єднання держав.

Європарламент 23 червня ухвалив резолюцію щодо надання українській державі та Молдові статусу кандидатів на вступ в Євросоюз.

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