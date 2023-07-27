Проект закону підтримали 293 народних депутати.

Верховна Рада України посилила роль міжнародних організацій у відборі кандидатів у судді Конституційного суду України.

За ухвалення відповідного закону проголосували 293 народних депутати. Йдеться про закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ (реєстраційний №9322).

Як зауважив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, це "важлива євроінтеграційна ініціатива". "Виконання першої рекомендації Європейської Комісії до членства України (в Європейському Союзі - УНІАН)", - зазначив він.

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Парламентар додав, що у законі, зокрема, є норма, яка "посилює роль міжнародників у відборі".

Йдеться про те, що якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів "за" і "проти" Дорадча група експертів не може ухвалити рішення, то проводиться повторне голосування.

У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" під час повторного голосування, голоси трьох членів Дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською Комісією "За демократію через право", є вирішальними.

Серед іншого, законом встановлюється, що Верховному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів призначення суддів КС у процесі конкурсного відбору кандидатів на посаду судді КС, а також Дорадчої групи експертів щодо оцінювання таких кандидатів на посаду судді КС.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Важливі новини України - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

23 червня того ж року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Водночас Єврокомісія представила сім рекомендацій, необхідних для збереження статусу країни-кандидата на вступ до євроспільноти та подальшого переходу до передвступних переговорів з приєднання України до Євросоюзу.

3 лютого 2023 року у спільній заяві президента Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, схваленої за підсумками 24-го саміту Україна - ЄС, йшлося про те, що в ЄС відзначають важливість комплексного втілення судової реформи для забезпечення прогресу в процесі майбутнього вступу України до організації.

"Ми підтвердили, що комплексне та послідовне впровадження судової реформи відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, зокрема реформи Конституційного суду та процедури відбору політично незалежних і кваліфікованих суддів Конституційного суду, залишається життєво важливим для посилення стійкості України та для забезпечення прогресу у процесі розширення", - наголошується у заяві.

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