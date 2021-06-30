Законом, який набуває чинності з 1 січня 2022 року, передбачено, що пенсія для І групи інвалідності не може бути нижчою за 6 тис. грн, для ІІ групи інвалідності – 4800 грн, для ІІІ групи інвалідності та дітей з інвалідністю – 3700 грн

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб».

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зокрема, законодавчим документом визначено мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, та пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри такої пенсії для І групи інвалідності не можуть бути нижчими 6 тис. грн, для ІІ групи інвалідності – 4800 грн, для ІІІ групи інвалідності та дітей з інвалідністю – 3700 грн.

Також законом запроваджено державну адресну допомогу до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім положень щодо мінімальних розмірів пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та щодо запровадження державної адресної допомоги до пенсії, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.

Підвищення пенсій чорнобильцям: деталі

29 червня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (проект №4555).

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час першого читання законопроекту повідомив, що цим законом встановлені рівні умови обчислення заробітної плати для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою – як з числа військових, так і з числа цивільних громадян.

За його словами, з 1 січня 2022 року пенсія зросте у майже 40 тис. пенсіонерів і становитиме в середньому для ліквідаторів І групи інвалідності – на рівні 16 тис. грн, для ІІ групи - 13 тис. грн і ІІІ групи - 9 тис. грн.

Також законом встановлено, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та компенсація щомісяця сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю, незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

Закон набирає чинності 1 липня 2021 року.

Реалізація закону потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України на 2022 рік у розмірі 1,2 млрд грн.

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Автор: Віталій Саєнко