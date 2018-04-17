Депутати-радикали блокують трибуну Ради з вимогою ухвалити закон про пенсії чорнобильцям (відео)

16:39, 17 квітня 2018
Політика
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Як передає кореспондент УНІАН, на початку вечірнього засідання парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив, що фракції Радикальної партії та “Самопомочі” просять оголосити перерву, але готові замінити її на виступ.

При цьому біля трибуни парламенту зібралися близько 15 депутатів, більшість яких — з фракції Радикальної партії.

Слово взяв лідер фракції Олег Ляшко, який наголосив, що фракція РП вимагає від парламенту розглянути законопроект №4442, який “відновлює державні гарантії і соціальний захист чорнобильців, скасовує рішення уряду Азарова про ручне управління фінансами державного бюджету, спрямованими на соціальний захист чорнобильців”.

“Поки це рішення не буде прийнято, поки парламент не розгляне законопроекти на захист чорнобильців, команда Радикальної партії прийняла рішення заблокувати парламентську трибуну”, - заявив Ляшко.

Він закликав інших депутатів долучитися до їхньої акції і блокувати трибуну.

Після виступу Ляшка Парубій оголосив про продовження розгляду законопроектів, що наразі триває. Водночас депутати-”радикали” продовжують блокувати трибуну.

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Теги: #Верховна Рада#блокування#Олег Ляшко