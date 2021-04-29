За словами заступника міністра соцполітики, з 1 січня 2022 року пенсія зросте у майже 40 тис. пенсіонерів.

Верховна Рада України передбачає підвищення пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття в першому читанні проекту закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (реєстраційний № 4555) проголосували 340 народних депутатів України.

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Цим законопроектом передбачено врегулювати питання умов виплати додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням рішення Конституційного суду від 17 липня 2018 року №6.

Також передбачається врегулювати питання обчислення заробітної плати з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, при призначенні пенсії для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на засіданні парламенту зазначив, що за цим законом будуть встановлені рівні умови обчислення зарплати для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою - як з числа військових, так і з числа цивільних осіб.

Він зазначив, що з 1 січня 2022 року пенсія зросте у майже 40 тисяч пенсіонерів і складе в середньому для першої групи інвалідності - понад 16 тис.грн, для другої групи - майже 13 тис. грн, і третьої групи - майже 9 тис. грн.

За його словами, реалізація закону потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України на 2022 рік у розмірі 1,2 млрд грн, які необхідно буде закласти в бюджеті.

Музиченко підкреслив, що в разі прийняття закону, він набуде чинності з 2022 року.

Що цьому передувало

Група парламентаріїв у 2020 році зареєструвала проект закону №3515, а на початку 2021 року уряд зареєстрував законопроект №5045.

Обидва документи відв'язують від прожиткового мінімуму багато видів виплат з бюджету, проте відрізняються підходами до того, як саме це варто робити.

Очікувалося, що пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців виростуть на 11%, в середньому зростання складе 300 гривень.

12 березня 2021 року голова Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила про те, що сподівається, що законопроект, яким відв'яжуть соціальні виплати від рівня прожиткового мінімуму, приймуть найближчим часом - це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень.

З 1 квітня 2021 року в Україні пенсійний вік для жінок збільшили з 59,5 до 60 років.

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Автор: Надя Пришляк