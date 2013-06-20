Опозиція: Держава заборгувала чорнобильцям півтора мільярда гривень

Про це заявив перший заступник голови Регламентного комітету ВР, народний депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Пишний, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

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Пишний наголосив, що, за даними Міністерства соціальної політики, сума заборгованості за судовими рішеннями за позовами чорнобильців становить 1 млрд 557 млн грн. Ще позовів на понад 2 млрд грн виплат станом на 1 січня 2013 року знаходяться на розгляді в судах різних інстанцій.

«Тобто загалом уряд не додав чорнобильцям 3,5 млрд грн», - зазначив Пишний.

«На сьогоднішній день жодної копійки за рішенням суду ніхто не отримує. Уряд вигадав механізм і продовжує вигадувати законодавчі перепони, за якими нахабно призупинена виплата і відтерміновані в часі виконання рішень суду», - наголосив депутат.

Він нагадав, що з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», після ухвалення якого «ситуація стала ще більш незрозумілою і несправедливою. «Виплати за рішеннями судів не відновились, людей «футболять» від Пенсійного фонду до Держказначейства, виконавчої служби - і знов по колу. Нові справи в судах практично не розглядаються», - сказав Пишний.

Він також підкреслив, що в законі про державний бюджет на 2013 рік на виконання усіх рішень суду, що гарантовані державою (а це близько 15 млрд грн), закладено лише 153,9 млн грн, тобто лише 1%.

«Опозиція вимагає невідкладної виплати, без бюрократичних ускладнень, усіх заборгованих сум, а також притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень суду відповідно до ст. 382 Кримінального кодексу України», - наголосив Пишний.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня 2012 року Верховна Рада ухвалила закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

В опозиції заявили, що влада, прийнявши закон щодо держгарантій виконання рішень судів, заблокувала виплату коштів за судовими рішеннями.

«Цим законом фактично ускладнили виконання тих самих судових рішень з соціальних питань для тих самих чорнобильців, афганців, дітей війни», - сказав народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Павловський.

Він зазначив, що якщо дотепер кошти щодо судових рішень виплачувалися через місцеві відділення Пенсійного фонду і відповідних соціальних служб, то зараз вони мають виплачуватися через Держказначейство.

Восени 2011 року прийняття цього законопроекту в першому читанні викликало низку протестних акцій. У ході однієї з таких акцій у вересня афганці та чорнобильці знесли огорожу під Верховною Радою і почали штурм будівлі парламенту.