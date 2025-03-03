Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти своє перебування на посаді на членство країни у Північноатлантичному Альянсі.

Так він відповів на запитання журналістки Sky News про його ставлення до перспективи виборів в Україні. За словами Зеленського, враховуючи підтримку на тлі останніх подій, "міняти" його буде не просто:

"Мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Це трішки складніше, бо треба ще домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю себе на НАТО. Якщо війна закінчилася і Україна стала членом НАТО - я виконав свою місію".

США виступають за проведення виборів

Як відомо, після напруженої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, де не вдалося укласти угоду щодо корисних копалин, деякі американські політики висловили невдоволення українським президентом.

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Зокрема, радник з національної безпеки Майк Волц заявив про необхідність територіальних поступок з боку України для досягнення миру з Росією, а спікер Палати представників Майк Джонсон натякнув на можливість зміни українського керівництва.

Сенатор Ліндсі Грем також висловив сумніви щодо здатності Зеленського "відновити довіру американців" після інциденту з Трампом, припустивши можливість його заміни.

Однак інші американські політики, такі як сенатор Берні Сандерс, рішуче виступили проти таких закликів, підкреслюючи важливість підтримки України та її чинного керівництва у боротьбі проти російської агресії.

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