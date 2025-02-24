При цьому Волц заявив, що Штати "абсолютно віддані НАТО в цілому".

Питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному. Таку заяву зробив радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Волц.

"Це питання більше не обговорюється. Я не бачу, щоб Сполучені Штати хотіли, щоб Україна вступила в НАТО", – заявив він в інтерв'ю Fox News у понеділок.

При цьому Волц заявив, що Штати "абсолютно віддані НАТО в цілому, нашим угодам за статтею п'ятою договору з іншими країнами НАТО". Проте гарантії безпеки для України, за його словами, – "це інша розмова".

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Вступ України до НАТО

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. В липні 2024 року під час саміту альянсу у Вашингтоні союзники підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО".

Днями президент Зеленський сказав, що більшість європейських лідерів підтримують вступ України до НАТО​​​. Проте є і такі країни, які виступають проти.

За його словами, проти вступу України до НАТО виступають Угорщина, Словаччина, Німеччина та Сполучені Штати Америки. Проте фактор США відіграє істотну роль у формуванні цих думок.

24 лютого президент Фінляндії Александр Стубб, виступаючи в Києві, заявив, що диктатор Путін програв цю війну.

"Ми побачимо Україну в ЄС, в НАТО. І ми побачимо об’єднаний Європейський Союз і сподіваємось, що буде потужніший сильніший трансатлантичний альянс у майбутньому. Час прокласти шлях для плану перемоги України", – додав він.

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