Зараз Україна очікує на відповідь Росії на пропозицію провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня.

Україна очікує на відповідь Росії на пропозицію провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня, на ній обов’язково повинні бути присутні представники Європи. Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона.

Зазначається, що глава України поінформував про результати третього раунду перемовин з російською стороною в Стамбулі, зокрема про досягнуту домовленість щодо нового обміну полоненими.

"Україна очікує відповіді Росії на пропозицію провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. Україна та Франція мають спільну позицію: на ній обов’язково повинні бути присутні представники Європи", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується також, що глава держави поінформував про ключові оборонні потреби України, передусім - зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський та Макрон обговорили постачання додаткових ракет до комплексів SAMP/T і Crotale.

Окремо під час розмови йшлося про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Зазначається, що Макрон запевнив у готовності допомогти.

Крім того, президенти обговорили підготовку українських пілотів на літаках Mirage. Зеленський відзначив важливість того, що Франція продовжуватиме навчання та допоможе збільшити кількість підготовлених пілотів.

Також лідери детально обговорили євроінтеграційний шлях України та домовилися спільно працювати над відкриттям першого переговорного кластера найближчим часом.

"Важливо, щоб Україна та Молдова й надалі рухалися синхронно", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Макрон "говорили про роботу української антикорупційної інфраструктури, яка повністю функціонує". Український лідер зазначив, що президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський повідомив про зрушення з російського боку щодо його можливої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що зустріч Путіна та Зеленського навряд чи відбудеться до кінця серпня.

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