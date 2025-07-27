У відповідному переліку, зокрема "Московський завод з обробки спеціальних сплавів".

Україна запровадила нові санкції проти низки російських компаній. На сайті глави держави оприлюднено два укази про застосування санкцій - №554/2025 та №555/2025.

Указом №555/2025 передбачається увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та застосувати їх до низки фізичних та юридичних осіб.

У переліку - 45 фізичних осіб та 50 юридичних. Йдеться про санкції безстроково та терміном 10 років. Це, зокрема блокування активів та обмеження торговельних операцій.

Відео дня

У цьому переліку, зокрема Акціонерне товариство "Московський завод з обробки спеціальних сплавів", Акціонерне товариство "Особлива економічна зона "Титанова долина" та Акціонерне товариство "Уральський завод хімічного машинобудування".

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook Владислав Власюк, Уповноважений президента з питань санкційної політики, цим указом Україна синхронізувала свої санкції із 18-м санкційним пакетом Європейського Союзу.

"Також зробили пакет "рідкоземельні метали / ВПК". Це щодо компаній, задіяних у переробці рідкоземельних, рідкісних та дорогоцінних матеріалів на території РФ для потреб ВПК", - написав він.

Власюк додав, що йдеться про рідкоземельні матеріали (неодим, європій, ітрій, диспрозій, лантан), які використовуються при виробництві постійних магнітів для двигунів, систем наведення, лазерних прицілів, засобів радіоелектронної боротьби.

Також рідкісні метали (тантал, гафній, ніобій, індій, телур) потрібні для виготовлення мікроелектроніки, мікропроцесорів, чипів управління зброєю, радіолокаційних систем і супутникового зв'язку.

Крім того дорогоцінні метали (срібло, золото, платина, паладій) застосовуються в електронних компонентах з високою провідністю, контактних елементах.

"У пакет включені компанії, які займаються видобутком зазначених матеріалів і металів на території РФ, їх обробкою та постачанням для потреб компаній ВПК РФ. Зокрема, АТ "НВК "Уралвагонзавод" (найбільший виробник основних бойових танків РФ), ФКП "Завод імені Я.М. Свердлова" (один з найбільших у РФ виробників вибухових речовин) та інші", - розповів Власюк.

До пакету також входять компанії, що здійснюють поставки з-за кордону дефіцитної в Росії сировини (наприклад, хрому), і компанії, які безпосередньо виробляють комплектуючі та техніку для російської армії (передавальну апаратуру, блоки вимірювачі для повітряних суден, тощо).

"Легко запам'ятати підсанкційне ТОВ "Гєрманій і Пріложєнія" - спеціалізується на виготовленні германієвих заготовок та компонентів для інфрачервоної оптики, оптоелектроніки та електроніки", - зауважив Власюк і додав, що партнерам було передано всю інформацію для ухвалення відповідних санкційних рішень.

Сам Зеленський у Телеграм також прокоментував затвердження ним нових санкційних рішень РНБО. "Перше - це синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні", - зазначив він.

Президент додав що зараз із 18-го санкційного пакету застосовані обмеження, зокрема до структур, які пов’язані з російським "тіньовим" танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб - російських, китайських, іранських та з інших країн.

"Друге санкційне рішення за сьогодні - це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що Україна працює для того, аби наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів.

Глава держави підкреслив, що максимальний санкційний тиск - це найдієвіший аргумент для Росії закінчити війну.

"Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни - це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують", - наголосив Зеленський.

Українські санкції: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський запровадив санкції проти колишньої народної депутатки України Наталії Королевської, російської журналістки Юлії Латиніної та українського підприємця Геннадія Балашова.

Власюк пояснив, що санкції проти цих осіб були запроваджені через участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: