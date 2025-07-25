Український лідер пояснив, що обговорення закінчення війни має починатися з зустрічі лідерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зрушення з російського боку щодо його можливої зустрічі з Володимиром Путіним. Як пише РБК-Україна, під час спілкування з медіа 24 липня Зеленський заявив, що вперше за тривалий час спостерігає позитивні сигнали з цього приводу з російської сторони.

Український лідер пояснив, що обговорення закінчення війни має починатися з зустрічі лідерів, і Україна постійно публічно піднімає це питання.

"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі - зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", - пояснив він.

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При цьому він зауважив, що на його думку, важливих результатів вдалося досягнути "деякими кроками на території Росії ".

"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території", - зазначив він.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, ввечері 23 липня у Стамбулі пройшли переговори російської та української делегацій. Вони тривали менше години і проходили у закритому режимі.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що серед ключових тем переговорів було припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів України та Росії. Також, за його словами, сторони домовилися про подальший обмін військовими і цивільними полоненими. повідомив, що Україна запропонувала росіянам провести зустріч лідерів за участі президентів Туреччини та США Реджепа Ердогана та Дональда Трампа до кінця серпня.

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