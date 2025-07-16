Путін не хоче, щоб війна закінчилася, і Трамп тепер це розуміє, зазначив президент України.

Президент США Дональд Трамп нарешті побачив, що російський диктатор Володимир Путін йому бреше. Про це президент України Володимир Зеленський заявив виданню Newsmax.

"Президент Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. І важливо, щоб президент Трамп побачив це сам - не почув від когось, а побачив на власні очі", - сказав Зеленський.

За його словами, Трамп переконався, що "Путін просто каже одне, а потім бомбить", мовляв, він "не хоче, щоб війна закінчилася".

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"Є рішення продовжувати допомагати Україні. Є розуміння того, що для Сполучених Штатів Америки важливо, щоб Україна не програла цю війну. А Путін втрачає велику кількість своїх військових, відправляючи їх на смерть", – наголосив президент України.

Крім того, він заявив, що у домовленостях зі США про постачання Україні систем протиповітряної оборони вдалося досягти прориву. Зеленський прокоментував також санкції, які готують Сполучені Штати проти Росії та її торгових партнерів.

"Аналітики, фінансисти у США та в Україні, а також розвідка, яка обмінюється інформацією, розуміють: санкційний пакет, який готує Америка, вдарить по доходах Путіна, а отже, збільшить потенціал миру з боку України, США та Європи. Бо Путін більше не зможе отримувати величезні гроші на війну з енергетики, нафти, газу та інших ресурсів", – сказав він.

Трамп розчарувався у Путіні

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Трамп заявив про можливе введення мит проти Росії та постачання зброї Україні. Очільник Білого дому пообіцяв запровадити вторинні мита проти РФ та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні. Також президент США зізнався, що розчарований Путіним, мовляв, він розраховував, що глава Кремля погодиться на припинення вогню, але цього не сталося.

Наслідком розчарування у російському диктаторі стало те, що Трамп пообіцяв негайно відправити Україні ракети-перехоплювачі Patriot. Якщо на початку липня США призупинили поставку цих ракет в Україну, то після нещодавніх телефонних розмов із Путіним і Зеленським Трамп змінив своє рішення.

Також видання The New York Times писало, що на думку Трампа про Путіна вплинули європейські лідери, використавши для цього лестощі та тиск, які сприяли створенню імпульсу в питанні нових санкцій проти РФ. Зокрема,видання розповіло, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц похвалив президента США за удар по ядерних об'єктах Ірану і сказав , що він може зробити щось подібне в Україні, але, щоправда, не за допомогою бомб, а за допомогою нового пакета санкцій, спрямованих на підрив російської економіки. Ці апеляції нібито стали останнім кроком у спробах залучити Трампа до нанесення нищівного удару по економіці РФ за її напад на Україну.

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