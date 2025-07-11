Новий підхід європейських лідерів похитнув терпіння Трампа щодо Путіна.

Європейські лідери змінили тактику поведінки з президентом США Дональдом Трампом. Тепер вони використали лестощі та тиск, які сприяли створенню імпульсу в питанні нових санкцій проти РФ.

Як пише New York Times (NYT), посилаючись на двох європейських чиновників, обізнаних із ситуацією, у бесідах із Трампом ці лідери, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, похвалили його за удар по ядерних об'єктах Ірану. Водночас вони сказали Трампу, що він може зробити щось подібне в Україні, але, щоправда, не за допомогою бомб, а за допомогою нового пакета санкцій, спрямованих на підрив російської економіки.

Видання зазначило, що ці апеляції стали останнім кроком у спробах залучити Трампа до нанесення нищівного удару по економіці РФ за її напад на Україну.

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"Схоже, президент нарешті перейнявся цією ідеєю", - написало видання.

NYT з посиланням на джерела зазначає, що Мерц, а також лідери Франції, Великої Британії та Італії сказали Трампу, що нові санкції США можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна почати серйозні переговори про припинення війни.

Новий підхід європейських лідерів виснажив терпіння Трампа щодо Путіна. І після кількох місяців телефонних розмов між ними, надії на те, що Трамп зможе домогтися перемир'я в Україні, вичерпалися.

Видання нагадало про законопроект сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя, який передбачає нові заходи впливу на РФ. У нього 83 прихильники в Сенаті.

Деякі аналітики припускають, що законопроєкт, у разі його схвалення, може завдати набагато більшого удару, ніж будь-які попередні антиросійські санкції.

"Економічні наслідки законопроєкту очевидні та масштабні", - заявив Бен Гарріс, віцепрезидент і директор Програми економічних досліджень Інституту Брукінгса.

"Існує тільки три ймовірні результати: відступ російських військ, обвал на світових енергетичних ринках або світова рецесія. Інших результатів немає. Тому законопроєкт слід вважати одночасно сміливим і ризикованим", - сказав Гарріс.

Однак інші аналітики попереджають, що потрібен час, щоб санкції, передбачені законопроектом, вдарили по Росії настільки сильно, щоб змусити Путіна піти на переговори, і що Трамп може не запровадити багато з них.

Експерт з РФ з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге вважає, що більшість санкцій проти Росії "нереалістичні і ніколи не будуть реалізовані".

"Головне досягнення законопроєкту - підтримання розмови про нові санкції проти Росії, що саме по собі є важливою метою. Однак він не змінить перебіг війни, і європейським лідерам не варто покладати на нього занадто великі надії", - констатував Клюге.

Санкції США проти РФ

У Сенаті США відповіли, коли ухвалять законопроєкт про санкції проти РФ. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун сподівається, що законопроект можуть внести на розгляд до кінця липня.

Така впевненість з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за нещодавні удари по українських містах.

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