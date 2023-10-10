Президенти України і Румунії обговорять у Бухаресті широке коло тем.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Румунії. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Бухарест, Румунія. Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає", - зазначив президент.

Як підкреслив Зеленський, він буде радий бачити президента Румунії Клауса Йоханніса, бо в України та Румунії великий спектр тем для переговорів.

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"Передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист. А також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити", - повідомив Зеленський.

За його словами, сьогодні буде обговорюватися подальша безпекова взаємодія, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення української ППО, загальна архітектура безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з партнерами.

"Цей візит принесе користь обом нашим народам", - заявив глава держави.

Російські удари по прикордонню

Як повідомляв УНІАН, Зеленський відвідає Румунію на тлі російських ударів по прикордонню. За останні тижні російські дрони або їх уламки кілька разів падали в Румунії.

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