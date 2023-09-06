Патрулі оглянули велику територію та знайшли уламки безпілотника.

Уламки російського безпілотника виявили в районі Плауру в повіті Тулча в Румунії. Безпілотник виявили після того, як Росія атакувала українські порти в Ізмаїлі та Рені, розташовані поруч з румунським кордоном.

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що виявлені уламки російського безпілотника, що розбився в Румунії.

"Було видно, що за досить короткий період часу відбулася серія атак, які Росія здійснила на українські портові об'єкти і склади, тому вважаю важливим посилити заходи. У нас буде більше спостережних пунктів, більше патрулів. При цьому обладнання, яке ми використовуємо, що з технічної точки зору може прикрити територію, залишається працездатним та знаходиться у фазі підвищеної уваги", - повідомив міністр у коментарі Antena 3 CNN.

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Тілвар зазначив, що патрулі оглянули велику територію, у зв'язку з чим він тепер може підтвердити, що знайдені уламки, які можуть бути запчастинами дрона.

"Шахеди" в Румунії - головні новини

4 вересня Росія в черговий раз атакувала південь Одеської області. У Держприкордонслужбі заявили, що на території Румунії впали і здетонували "шахеди".

При цьому офіційний Бухарест цю інформацію спростував. Водночас українці заявили, що є фотодокази. Прикордонники звернулися до румунських колег з проханням надати інформацію про інциденти, але відповіді не було.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що Румунія прагне "не ескалювати інтерпретацію тих чи інших подій, щоб просто не бути втягнутими в безпосередній конфлікт".

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