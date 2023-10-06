За останні тижні російські дрони або їх уламки кілька разів падали в Румунії.

Президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Румунію - вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зустрінеться зі своїм румунським колегою Клаусом Йоханнісом, а також іншими чиновниками країни, повідомляє румунське видання Digi24.

"Що ми можемо сказати і знати точно, так це те, що візит президента Зеленського не є частиною туру. Це спеціальний візит, тільки в Румунію", - зазначає видання.

Повідомляється, що румунська делегація на чолі з прем'єр-міністром планує найближчим часом здійснити візит до Києва, щоб налагодити якомога більше точок співпраці.

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"Ми говоримо про безпеку, а також про енергетику, сільське господарство та багато інших проблем, які потрібно вирішити між двома країнами", – пише Digi24.

Румунія і війна в Україні

Румунія є одним з послідовних прихильників України в умовах повномасштабного російського вторгнення. Країна бере участь у загальноєвропейській програмі військової допомоги Україні, а також допомагає з експортом української продукції на світові ринки.

В останні місяці, коли Росія почала цілеспрямовано знищувати українську портову інфраструктуру, удари наносилися в тому числі по об'єктах в безпосередній близькості від Румунії. В результаті зафіксовано кілька випадків, коли російські дрони або їх уламки падали на румунській території.

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