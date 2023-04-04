Глава держави сподівається, що високий рівень підтримки та взаємодії між Україною та США зберігатиметься й надалі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з конгресменами від Республіканської партії США.

Під час вечірнього звернення до українців він повідомив, що мав зустріч з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії на чолі з головою Постійного комітету з питань розвідки Майком Тернером.

"Подякував за незмінну потужну допомогу Америки. Усім - від президента Байдена, команди Білого дому, до обох палат Конгресу і усій системі американської сили", - сказав Зеленський.

Відео дня

Окремо глава держави зазначив, що зустрівся з колишнім державним секретарем США Майком Помпео. "Дякую усім, хто допомагає нам захищати свободу", - додав Зеленський.

У Telegram президент додав, що двопалатна та двопартійна підтримка з боку США, президента Джо Байдена, усього американського народу відіграла вирішальну роль у здатності нашої держави протистояти Росії у війні за свою свободу та демократичні цінності.

Згодом у Офісі президента повідомили, що під час зустрічі Зеленський поінформував делегацію Конгресу про ситуацію на передовій та окреслив прогноз її розвитку на наступні місяці.

Також він акцентував на важливості якнайшвидшої передачі вже заявленої безпекової підтримки, відзначивши необхідність надання військової техніки та озброєння.

Допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет безпекової допомоги Україні на 2,6 млрд дол.

Очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та додаткові снаряди для ППО NASAMS.

Сьогодні координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що вони вже цього тижня відправлять в Україну нову військову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: