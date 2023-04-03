Президент України братиме участь у зустрічі, яка має відбутися у Королівському замку, зазначили у Канцелярії польського лідера.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, планує відвідати з офіційним візитом Польщу.

Про це повідомила Канцелярія польського президента Анджея Дуди. "У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського в Польщу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський у Королівському замку зустрінеться з поляками та українцями, які проживають в Польщі.

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Відносини України та Польщі - що треба знати

Володимир Зеленський вже не раз відвідував Польщу. Польська влада активно підтримує Україну під час повномасштабної війни з РФ. Польща прийняла багато українських біженців, а також надає українській армії техніку.

Зокрема, стало відомо, що польська сторона вже передала Україні німецькі танки Leopard 2A4, а також кілька обіцяних винищувачів МіГ-29.

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