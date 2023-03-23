Він відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків та об'єкти соціальної інфраструктури.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський приїхав до Херсонської області та ознайомився з перебігом відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів.

Він відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, а також об'єкти соціальної інфраструктури. Президенту доповіли, що до села поступово повертаються жителі, триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовують амбулаторію, повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський оглянув "Пункт незламності" та один з мобільних будинків, які встановлено в селі. Також президент поспілкувався з жителями села і поцікавився їхніми актуальними потребами. Зокрема, селяни відзначили важливість відбудови зруйнованих домівок та відновлення електропостачання.

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"Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання – електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре", - сказав глава держави.

Зеленський також відвідав один з енергетичних об'єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини.

Президенту доповіли про перебіг відновлення електропостачання на деокупованих територіях і ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів. Крім того, він ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.

Зазначається, що в обласному центрі Зеленський оглянув одне зі стаціонарних укриттів для жителів міста. Тут є інтернет, генератор, обладнані місця для відпочинку. Президента також поінформували про роботи з облаштування мобільних і стаціонарних укриттів у Херсонській області.

Деокупація Херсонщини

Як відомо, 11 листопада 2022 року українська армія звільнила Херсон та частину області з російської окупації.

Вже 14 листопада президент Володимир Зеленський прибув до міста і зустрівся з українськими військовими.

Російські загарбники відступили на лівобережну частину Херсонщини, звідти вони систематично обстрілюють місто та звільнену частину області.

Під час втечі вони підривали мости, а також знищили або пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури.

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