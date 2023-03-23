Зеленський на Херсощині / фото ОП

Сьогодні президент України Володимир Зеленський приїхав до Херсонської області та ознайомився з перебігом відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів.

Він відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, а також об'єкти соціальної інфраструктури. Президенту доповіли, що до села поступово повертаються жителі, триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовують амбулаторію, повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський оглянув "Пункт незламності" та один з мобільних будинків, які встановлено в селі. Також президент поспілкувався з жителями села і поцікавився їхніми актуальними потребами. Зокрема, селяни відзначили важливість відбудови зруйнованих домівок та відновлення електропостачання.

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"Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання – електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре", - сказав глава держави.

Зеленський також відвідав один з енергетичних об'єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини.

Фото Зеленський на Херсонщині 23 березня 2023
Фото Зеленський на Херсонщині 23 березня 2023
Фото Зеленський на Херсонщині 23 березня 2023
Фото Зеленський на Херсонщині 23 березня 2023
Фото Зеленський на Херсонщині 23 березня 2023
Фото Зеленський на Херсонщині 23 березня 2023
Фото Зеленський на Херсонщині 23 березня 2023
Фото Зеленський на Херсонщині 23 березня 2023
Фото Зеленський на Херсонщині 23 березня 2023

Президенту доповіли про перебіг відновлення електропостачання на деокупованих територіях і ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів. Крім того, він ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.

Зазначається, що в обласному центрі Зеленський оглянув одне зі стаціонарних укриттів для жителів міста. Тут є інтернет, генератор, обладнані місця для відпочинку. Президента також поінформували про роботи з облаштування мобільних і стаціонарних укриттів у Херсонській області.

Деокупація Херсонщини

Як відомо, 11 листопада 2022 року українська армія звільнила Херсон та частину області з російської окупації.

Вже 14 листопада президент Володимир Зеленський прибув до міста і зустрівся з українськими військовими. 

Російські загарбники відступили на лівобережну частину Херсонщини, звідти вони систематично обстрілюють місто та звільнену частину області. 

Під час втечі вони підривали мости, а також знищили або пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури.

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