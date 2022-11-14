На центральній площі міста він виступив перед військовими. Також на площі були присутні місцеві жителі.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто.

Як зазначає Reuters, Зеленський приїхав до Херсона всього через кілька днів після звільнення від російських окупантів.

"Ми просуваємося вперед", - сказав він військовим, що стояли в строю перед будівлею адміністрації на головній площі міста. "Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він.

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Також Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії та сказав, що постачання реактивних артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) зі США мало велике значення для Києва.

На головній площі Херсона також зібралися батьки з дітьми, деякі з дитячими візками. Деякі розмахували українськими прапорами, а у багатьох прапори були накинуті на плечі.

"Я дійсно щасливий, все видно по реакції людей, їх реакція не постановочна", - сказав він у коментарі ЗМІ.

На питання, в якому напрямку українські сили можуть наступати далі, він відповів: "Не на Москву... нас не цікавлять території іншої країни".

За кілька хвилин до прибуття Зеленського люди в центрі Херсона чули звуки обстрілів поблизу. Після того, як Зеленський закінчив говорити, над містом пролунало ще кілька вибухів артилерійського вогню.

Визволення Херсонщини

9 листопада РФ оголосила про виведення своїх військ з Херсона.

11 листопада ЗСУ зайшли в місто, а президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про звільнення міста. Він назвав цей день історичним.

Експерти оцінили виведення російських військ, як черговий стратегічний провал Кремля.

При цьому українців закликали поки не повертатися в Херсонську область через високу ймовірність обстрілів. Зокрема, окупанти зайняли лівий берег Дніпра, звідки обстрілюють цивільну інфраструктуру України.

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