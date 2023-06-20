Президент Зеленський призначив нових послів України в Індії, Бразилії та Колумбії.

Президент України Володимир Зеленський призначив трьох послів України. Відповідно до указу президента, Андрія Мельника призначено Надзвичайним і повноважним послом України в Федеративній Республіці Бразилія.

Іншим указом Юрія Полюховича призначено Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Колумбія.

Також президент України призначив Олександра Поліщука Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Індія.

Українські посли - деталі призначень

Як відомо, Андрій Мельник 2014 по 2022 роки був Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині, а у листопаді 2022 року призначений заступником Міністра закордонних справ України.

Мельник, будучи послом в Німеччині часто критикував владу цієї країни за недостатню підтримку країни у війні з Росією. Він у Твіттері розмістив був равлика, натякаючи на темпи допомоги Україні.

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, відомий своїми різкими висловлюваннями, вкотре публично розкритикував свого наступника Олексія Макеєва. Макеєв відповів.

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