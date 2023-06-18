Олексій Макєєв нагадав, що українці протистоять переважаючим силам армії РФ.

Українським військовим необхідно більше техніки, щоб перемогти російських окупантів. Україна зараз виконує кейс НАТО, а саме статтю 5, адже українці єдина нація, яка воює проти Росії.

"Західна підтримка необхідна для нашого виживання. Але мало: уявляєте, у нас дві системи IRIS-t, пара Patriot. Вони можуть захистити таке місто, як Київ, і, слава богу, Київ добре захищений. Але на всю Україну не вистачить. Тому люди не відчувають себе в безпеці в інших містах. А ще нашим пацанам і дівчатам на передовій потрібно було б більше зенітних комплексів, більше бронетехніки і танків. Саме цю тему я зараз обговорюю зі своїми колегами-дипломатами з урядів різних країн світу", - розповів в інтерв'ю Berliner Zeitung посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

При цьому він вказав, що дуже важливо, щоб жителі країн Європи, в тому числі Німеччини розуміли, що насправді в інтересах Берліна, щоб Україна успішно захистилася і виграла цю війну.

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"Тоді ви також будете почувати себе в безпеці в Німеччині. Мало хто знає, що ракети, що вразили нас, можуть долетіти до Лісабона. На даний момент саме українці виконують кейс альянсу НАТО, стаття 5. Україна - єдина нація, яка воює з Росією, і, звичайно, ми воюємо за кожного німця, француза, поляка. Ми вже актив НАТО", - пояснив дипломат.

За його словами, на даний момент дуже важливо, щоб партнери зробили все для хорошого оснащення української армії для перемоги над переважаючими силами Російської Федерації.

"Ми не просимо наших партнерів робити це. Ми захищаємося. На жаль, уряди різних країн дуже неохоче реагували з 2014 року, коли Росія вкрала величезну частину нашої території - Крим і Донбас. Це коливання коштує життя щодня. Було б набагато краще, якби партнери зробили все можливе, щоб ми були добре оснащені. Ми на правильному шляху, але, якщо ви запитаєте наших хлопців на фронті, чи достатньо цього, вони скажуть ні: нам потрібно набагато більше, щоб перемогти величезну російську армію", - вказав посол.

Крім того, він нагадав, що українські захисники вже 16 місяців борються за європейські цінності, тому що іншого вибору немає. Також Макєєв запевнив, що перемога України включає в себе повернення всіх окупованих територій, в тому числі і Криму.

Допомога від Німеччини для України - останні новини

В Німеччині повідомили, що вироблятимуть боєприпаси для Gepard. Вже в липні перші 35-мм снаряди для зенітних установок можуть приїхати в Україну.

Крім того, Берлін наростить поставки танків Leopard 1. За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ЗСУ отримають понад 100 танків до кінця року.

Також він, що Німеччина надасть Україні 64 керовані ракети для Patriot

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