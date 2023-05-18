Мельник заявив, що Макеєв має "підняти сідниці".

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, відомий своїми різкими висловлюваннями, вкотре публично розкритикував свого наступника Олексія Макеєва. Макеєв відповів.

Посол України переконує, що звинувачення його попередника Мельника, який наразі обіймає посаду заступника голови МЗС, не є офіційною позицією МЗС. Він також наголошує, що результати його роботи можна легко побачити.

"Я не реагую на особисті випадки. Тому що все, що зараз сказав пан Мельник, не є офіційною позицією МЗС або президента. Це є особистою позицією Андрія Мельника. І тому на особисті випади я не реагую. Я – посол, я представляю президента, представляю уряд, представляю українську державу і кожного українця тут, в Німеччині. І на цій позиції я не маю права і не бажаю висловлювати позицію особисту. Вона є офіційною. І те, чого ми змогли досягти за останніх 7 місяців, як я на цій посаді, ми про це говорили, здається, останніх 25 хвилин. Результати є. Ви їх можете самі побачити", – заявив Макеєв в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Український дипломат Андрій Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині 8 років – значно довше, ніж посли працюють зазвичай.

На посаді він запам’ятався, зокрема, гучною критикою влади Німеччини. 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині, тоді йому влаштували виняткове прощання.

В листопаді Мельника було призначено заступником голови МЗС України, а послом України в Німеччині натомість став Олексій Макеєв.

В квітні Мельник розкритикував свого наступника в коментарі виданню Zeit, заявивши, що раніше Україна керувала дискусією щодо поставок німецької зброї, а тепер "просто пливе за течією" і тільки дякує. Тоді Макеєв назвав такі заяви "злими випадами" і нагадав, що наразі саме він обіймає посаду посла.

9 травня Мельник в коментарі RND звинуватив Макеєва у нахабстві і закликав дослухатися до критики з Києва. Він також непрямо звинуватив його у неналежному виконанні роботи.

"Він повинен підняти свої сідниці, нарешті голосно говорити про життєво важливі питання, такі як німецькі винищувачі та військові кораблі та вступ до НАТО, і досягти результатів", – заявив Мельник.

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