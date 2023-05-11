Українська сторона поки що не підтвердила призначення.

Екс-посол України в Німеччині, а зараз заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник очолить посольство України в Бразилії.

Про це оголосило Міністерство закордонних справ Бразилії. "Уряд Бразилії повідомляє про надання агреману на призначення Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії", – йдеться в повідомленні.

Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Європейській правді" повідомив, що відомство не коментує призначення послів до виходу указу президента.

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Першим про призначення Мельника на цю посаду повідомило німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українському уряді. За їхніми словами, призначення Мельника говорить про намір президента Володимир Зеленського "терміново поліпшити відносини з Бразилією".

Заяви бразильського президента про війну в Україні

Раніше президент Бразилії Лулу да Сілва заявив, що РФ повинна повернути територію, на яку вона вторглася в 2022 році, але він рекомендував Україні віддати Крим Росії, щоб закінчити війну. Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув цю пропозицію.

19 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив порушення РФ територіальної цілісності України. При цьому він знову закликав до посередництва у припиненні війни.

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