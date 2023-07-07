Він зазначає, що на полях саміту обговорюватимуться і гарантії безпеки для України, поки вона не стала членом Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський від саміту НАТО у Вільнюсі очікує єдності Альянсу та позитивних для України результатів.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі, відповідаючи на запитання щодо вільнюського саміту, яких Зеленський очікує гарантій безпеки від НАТО та чи отримав він сигнал від своїх партнерів, що для України вступ до Альянсу буде безпроблемним.

"Чого ми очікуємо. По-перше, очікуємо єдності Альянсу. В єдності є сила НАТО… Це дуже важливо для народів країн НАТО – почути, що вони в безпеці. А в єдності є безпека", - сказав Зеленський.

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Він додав, що є деякі моменти, в яких "мало єдності".

"Я вважаю, те, що поки що невирішене питання щодо Швеції, і невирішене питання щодо сигналу Україні щодо запрошення, - я вважаю, в цьому мало єдності. І це є загроза міцності Альянсу", - наголосив глава держави.

Так, підкреслив Зеленський, "ми очікуємо позитивних результатів або хоч якихось кроків до наближення цього позитиву". "Це дуже важливо для безпеки всього світу", - сказав він.

Водночас, додав він, від цього залежать і ситуація з країною-агресором Росією. "Росія дуже розраховує, щоб світ показав слабкість і роз’єднаність в Альянсі, і цього не можна допустити", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський зауважив, що очікує і на "оборонні пакети для України". "І не тільки обіцянок, а зі зрозумілими термінами виконання", - додав він.

Також, зазначив президент, на полях саміту обговорюватимуться і гарантії безпеки для України, поки вона не стала членом Альянсу.

Відповідаючи на запитання, що для нього означатиме, якщо у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до Альянсу і повториться так званий "бухарестський сценарій" 2008 року, Зеленський зауважив: "Ми працюємо над результатом в НАТО. Це дуже непроста, складна робота. Незважаючи, що б там не було, ми точно будемо боротися".

Він додав, до Альянс та єдність, в якій полягає сила Альянсу, можуть максимально мотивувати та підтримувати українців.

"В будь-якому випадку, ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у Вільнюсі", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, Чапутова зауважила, що у Вільнюсі потрібно укріпити східні кордони Альянсу, обговорити оборонну безпеку в регіоні та узгодити оборонні плани.

"Також ми очікуємо перспектив для України щодо вступу до Північноатлантичного альянсу… Повинна мати Україна перспективу НАТО", - наголосила вона.

Прийдешній саміт НАТО у Вільнюсі – останні новини

Раніше видання Washington Post зазначало, що Захід досі не дійшов згоди про те, що ж запропонувати Україні на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Очільник військової розвідки України Кирило Буданов дав невтішний прогноз щодо саміту НАТО. За його словами, на саміті будуть виголошені красиві промови про підтримку України, але реальної користі від саміту наша країна не отримає.