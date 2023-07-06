Глава розвідки сказав, що бачив чернетки виступів.

На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі Україну не запросять стати членом Північноатлантичного альянсу.

Таку здогадку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Times. Видання зазначає, що він "на мить висловив більше розчарування в поведінці союзників, ніж ворогів".

"Мені важко схвалити саміт НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не виправдаються. Я впевнений, що якісь слова будуть оголошені, але нічого крім цього. Я майже впевнений, що будуть говорити далі: я бачив чернетки виступів", - додав Буданов.

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Кажуть, що глава української розвідки може отримує більше загальних британських і американських розвідувальних даних, ніж багато членів НАТО, відзначають журналісти.

Саміт у Вільнюсі: що відомо

Самііт НАТО пройде в столиці Литви 11-12 липня. Президент США Джо Байден 9 липня має прибути до Лондона на зустріч з королем Чарльзом III і прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. Потім він вирушить до Вільнюса.

На саміт запрошений президент України Володимир Зеленський. Тема членства України в Альянсі має стати ключовою на цій зустрічі.

Зеленський закликав Байдена запросити країну до НАТО вже зараз, щоб надати українцям підтримку. При цьому він розуміє, що до закінчення війни країна не зможе стати членом Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що країни-члени НАТО можуть знайти формулювання, які не розчарують українців.

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