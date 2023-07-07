Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зі Словаччиною було підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць "Zuzana-2".
Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.
Зеленський зауважив, що вони із Чапутовою детально обговорили питання оборони та зовнішньополітичну співпрацю. Від подякував Словаччині за оборонну підтримку.
"Напередодні підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць "Zuzana-2". Звичайно, ми працюємо й заради інших спільних виробництв: виробництва снарядів, виробництва гармат", - сказав він.
Крім того, зазначив глава держави, Україна готова купувати словацьку техніку для гуманітарного розмінування і створювати нові виробництва такої техніки для розмінування.
Своєю чергою, Чапутова висловила підтримку як Україні, так і українській формулі миру. "Ми підтримуємо мирні ініціативи, які повинні вести до справедливого миру зі збереженням суверенітету і цілісності України. Підтримуємо вашу формулу миру, яка є перспективним рішенням російської агресії", - сказала вона.
Крім того, Чапутова нагадала, що Словаччина надала Україні засоби протиповітряної оборони та бойові літаки.
"Співробітництво у цій сфері поступово переходить у співробітництво в інших сферах. Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 "Зузан" в Україну і це відбудеться вже в дуже швидкому часі", - зауважила президент.
Вона додала, що відбуватиметься спільна розробка нового типу гаубиць. "Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства будуть розміновувати територію України", - зазначила Чапутова.
САУ Zuzana-2 - що відомо
Zuzana-2 є самохідною артилерійською установкою на колісному шасі 8x8. Вона оснащена 155-мм гаубицею, має максимальну дальність стрільби 41 км. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за 1 хв або 16 пострілів за 3 хв.
Її башта має покращену броню і може здійснювати поворот на 360 градусів, а екіпаж залишає 3 особи. Запас ходу машини - до 750 км.
Зброя для України - що відомо
Як повідомляв УНІАН, Україна найближчими тижнями отримає від Німеччини та Данії десятки танків Leopard 1A5, про що заявляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Ще чотири танки Leopard 2 Україні передасть Іспанія. Також відправлять бронетранспортери та польовий госпіталь.
Крім того, судячи з заяви заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова, ЗСУ отримають турецьку самохідну артилерійську установку T155 Firtina. Вона створена на основі південнокорейської K-9 Thunder, вона оснащена 155-мм гарматою з довжиною ствола у 52 калібри.