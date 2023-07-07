Глава держави також зауважив, що Україна готова купувати словацьку техніку для проведення гуманітарного розмінування.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зі Словаччиною було підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць "Zuzana-2".

Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.

Зеленський зауважив, що вони із Чапутовою детально обговорили питання оборони та зовнішньополітичну співпрацю. Від подякував Словаччині за оборонну підтримку.

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"Напередодні підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць "Zuzana-2". Звичайно, ми працюємо й заради інших спільних виробництв: виробництва снарядів, виробництва гармат", - сказав він.

Крім того, зазначив глава держави, Україна готова купувати словацьку техніку для гуманітарного розмінування і створювати нові виробництва такої техніки для розмінування.

Своєю чергою, Чапутова висловила підтримку як Україні, так і українській формулі миру. "Ми підтримуємо мирні ініціативи, які повинні вести до справедливого миру зі збереженням суверенітету і цілісності України. Підтримуємо вашу формулу миру, яка є перспективним рішенням російської агресії", - сказала вона.

Крім того, Чапутова нагадала, що Словаччина надала Україні засоби протиповітряної оборони та бойові літаки.

"Співробітництво у цій сфері поступово переходить у співробітництво в інших сферах. Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 "Зузан" в Україну і це відбудеться вже в дуже швидкому часі", - зауважила президент.

Вона додала, що відбуватиметься спільна розробка нового типу гаубиць. "Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства будуть розміновувати територію України", - зазначила Чапутова.

САУ Zuzana-2 - що відомо

Zuzana-2 є самохідною артилерійською установкою на колісному шасі 8x8. Вона оснащена 155-мм гаубицею, має максимальну дальність стрільби 41 км. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за 1 хв або 16 пострілів за 3 хв.

Її башта має покращену броню і може здійснювати поворот на 360 градусів, а екіпаж залишає 3 особи. Запас ходу машини - до 750 км.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна найближчими тижнями отримає від Німеччини та Данії десятки танків Leopard 1A5, про що заявляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Ще чотири танки Leopard 2 Україні передасть Іспанія. Також відправлять бронетранспортери та польовий госпіталь.

Крім того, судячи з заяви заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова, ЗСУ отримають турецьку самохідну артилерійську установку T155 Firtina. Вона створена на основі південнокорейської K-9 Thunder, вона оснащена 155-мм гарматою з довжиною ствола у 52 калібри.

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