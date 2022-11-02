252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішні вимоги Росії щодо гарантій безпеки від України свідчать про провал російської агресії.

Як зауважив у своєму вечірньому зверненні глава держави, Росія не вперше вимагає "гарантій безпеки". Схожі ультиматуми Москва висувала напередодні вторгнення в Україну.

"Сьогодні в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. ​252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України", - зазначив президент.

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На його думку, це "справді разючі зміни".

"Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору. ​Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною", - наголосив Зеленський.

Переговори з Росією - що відомо

Після масованого ракетного удару росіян 10 жовтня український президент Володимир Зеленський заявив, що він не вестиме переговорів з Путіним, а тільки з новим політичним керівництвом.

Серед вимог України, як неодноразово зазначав радник глави ОП Михайло Подоляк, - повне виведення російських військ, репарації, притягнення до кримінальної відповідальності усіх воєнних злочинців РФ.

Попри поразки на фронті й ризик втратити окуповані після 24 лютого території, Путін та його оточення продовжують "гнути лінію" і ставити Україні ультиматум. Водночас частота згадувань Росією щодо неохідності мирного врегулювання останнім часом помітно зросла.

26 жовтня глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив на необхідності пошуків "компромісів" і "балансу інтересів усіх країн у регіоні".

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков взагалі стверджував, що Росія вирішуватиме долю "миру" в Україні зі Сполученими Штатами.

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