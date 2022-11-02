Після масованих ударів по Україні Зеленський відмовився говорити про "мир" з Путіним / REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішні вимоги Росії щодо гарантій безпеки від України свідчать про провал російської агресії.

Як зауважив у своєму вечірньому зверненні глава держави, Росія не вперше вимагає "гарантій безпеки". Схожі ультиматуми Москва висувала напередодні вторгнення в Україну.

"Сьогодні в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. ​252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України", - зазначив президент.

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На його думку, це "справді разючі зміни".

"Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору. ​Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною", - наголосив Зеленський.

Переговори з Росією - що відомо

Після масованого ракетного удару росіян 10 жовтня український президент Володимир Зеленський заявив, що він не вестиме переговорів з Путіним, а тільки з новим політичним керівництвом.

Серед вимог України, як неодноразово зазначав радник глави ОП Михайло Подоляк, - повне виведення російських військ, репарації, притягнення до кримінальної відповідальності усіх воєнних злочинців РФ.

Попри поразки на фронті й ризик втратити окуповані після 24 лютого території, Путін та його оточення продовжують "гнути лінію" і ставити Україні ультиматум. Водночас частота згадувань Росією щодо неохідності мирного врегулювання останнім часом помітно зросла.

26 жовтня глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив на необхідності пошуків "компромісів" і "балансу інтересів усіх країн у регіоні". 

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков взагалі стверджував, що Росія вирішуватиме долю "миру" в Україні зі Сполученими Штатами.

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