Дмитро Пєсков зазначив, що у Вашингтона має бути бажання "повернутися до стану на грудень-січень".

У Кремлі заговорили про переговори президента Російської Федерації Володимира Путіна з американським лідером Джо Байденом. Для цього США нібито повинні "прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

"Бажання США прислухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і задатися питанням, те, що пропонують росіяни, може, не всі нас влаштовує, але, може бути, варто все-таки з ними сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проекти документів, які були передані і в Брюссель, і в Вашингтон", - заявив Пєсков.

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У свою чергу, глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров зробив схожу заяву. За його словами, Путін готовий до переговорів щодо України.

"Ми завжди готові вислухати наших західних колег, якщо вони звернуться з черговим проханням організувати розмову. Сподіваюся, що крім відтворення в контактах по лінії дипломатичних відомств та інших каналів того, що вони публічно в пропагандистському запалі говорять, нам зможуть запропонувати якісь серйозні підходи, які сприятимуть розрядці напруженості та повністю враховуватимуть інтереси Російської Федерації та її безпеки", - заявив російський дипломат.

При цьому він зазначив, що Москва готова говорити із Заходом, якщо він буде звертатися до РФ "з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги до інтересів, спрямованих на пошук компромісів та балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні".

Він зазначив, що за останні шість місяців "було кілька ініціатив з боку американців та деяких інших західних колег, які просили про телефонні розмови з російським лідером". При цьому глава МЗС РФ заявив, що Путін ніколи не цурався переговорів.

Також він пригрозив, що "чим довше вони тягнуть із переговорами, тим складніше їм буде з нами домовлятися".

Погрози Росії на адресу США - що відомо

Російська влада неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю. Йшлося не лише про Україну. Російські пропагандисти "марили" ядерною війною.

Пізніше загрози перейшли в космічну сферу. Так, директор Департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов заявив, що супутники США, які використовують українські військові для боротьби з російськими окупантами, можуть стати "законними цілями". Йдеться про супутники Ілона Маска. Справа в тому, що українські військові використовують термінали супутникового зв'язку Starlink на передовій.

У свою чергу в Білому домі вказали, що відреагують на удар по будь-якій американській інфраструктурі.

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