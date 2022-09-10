В українського суспільства є чітке бачення завершення війни.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Кремль все ще не готовий до переговорної позиції України, попри очевидні успіхи початку контрнаступу ЗСУ на полі бою.

Про це він розповів в ефірі НВ 10 вересня.

За словами Подоляка, Кремль – "дуже ізольоване середовище", доступ до Путіна має обмежене коло осіб.

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"На жаль, Росія не є адекватною країною, у них немає аналізу. Вважаю, що Путін взагалі не розуміє, що відбувається на полі бою. Певні дані є, але в цілому не розуміє… Вони (росіяни) у розчарування й шоці, але все ще вважають, що можуть зламати Україну, продовжувати ось цю хаотичну атаку на наші великі міста. Вони це так собі бачать", - зазначив він.

Подоляк додав, що у суспільства є чітке бачення завершення війни – виведення російських військ за межі міжнародно визнаних кордонів України та надійні гарантії безпеки подальшого співіснування з РФ.

"Після Київської області… коли ми побачили жах воєнних злочинів Росії, до цього консенсусу додалося ще дещо – ми маємо взяти з Росії велику суму боргів, щоб вони заплатили за всі ці злочини конкретно: або великими юридичними термінами, або (життями) певної кількості людей на полі бою. Ось цей консенсус існує. Росія все ще не розуміє, що може відвести (війська)", - додав Подоляк.

Наразі позиція України полягає у тому ж повному виведенні російських сил без будь-яких "ліній розмежування", репараціях, безпекових гарантій та юридичній відповідальності військових злочинців.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.

На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.

Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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