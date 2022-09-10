Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Кремль все ще не готовий до переговорної позиції України, попри очевидні успіхи початку контрнаступу ЗСУ на полі бою.
Про це він розповів в ефірі НВ 10 вересня.
За словами Подоляка, Кремль – "дуже ізольоване середовище", доступ до Путіна має обмежене коло осіб.
"На жаль, Росія не є адекватною країною, у них немає аналізу. Вважаю, що Путін взагалі не розуміє, що відбувається на полі бою. Певні дані є, але в цілому не розуміє… Вони (росіяни) у розчарування й шоці, але все ще вважають, що можуть зламати Україну, продовжувати ось цю хаотичну атаку на наші великі міста. Вони це так собі бачать", - зазначив він.
Подоляк додав, що у суспільства є чітке бачення завершення війни – виведення російських військ за межі міжнародно визнаних кордонів України та надійні гарантії безпеки подальшого співіснування з РФ.
"Після Київської області… коли ми побачили жах воєнних злочинів Росії, до цього консенсусу додалося ще дещо – ми маємо взяти з Росії велику суму боргів, щоб вони заплатили за всі ці злочини конкретно: або великими юридичними термінами, або (життями) певної кількості людей на полі бою. Ось цей консенсус існує. Росія все ще не розуміє, що може відвести (війська)", - додав Подоляк.
Наразі позиція України полягає у тому ж повному виведенні російських сил без будь-яких "ліній розмежування", репараціях, безпекових гарантій та юридичній відповідальності військових злочинців.
Війна в Україні: актуальні дані
ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.
За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.
Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.
8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.
На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.
Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.
США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.