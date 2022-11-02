Президент зазначив, що мови про переговори з Росією не може йти, оскільки РФ – це країна-терорист.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мови про переговори з Росією не може йти, оскільки РФ – це країна-терорист. А завершення війни станеться лише тоді, коли Україна поверне всі тимчасово окуповані території включно з Донбасом та Кримом.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю чеському телебаченню. Він зазначив, що для нього неважливо, чи штовхає його хтось до домовленостей із росіянами.

"Ми вже були там (у домовленостях – УНІАН). Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я вже знаю, чим ця історія закінчиться", – зазначив він.

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Зеленський вказав, що російська влада замість того, щоб йти дипломатичним шляхом, просто бреше. Тому, за його словами, ніяких переговорів з Кремлем бути не може.

"Вчора вони нам сказали, що хочуть зупинити війну, а сьогодні атакували нас 54 ракетами. Вони божевільні, вони хворі? Про що з ними говорити, якщо вони атакують нас 54 ракетами за півдня? Вони ніби живуть на іншій планеті", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що з Росією не буде ніяких компромісів, Україні потрібна виключно повна перемога.

"Це не питання компромісу. Звичайно - лише перемога! Але вони мають зробити кроки назад, відступити. Вони можуть чекати, коли ми деокупуємо ці наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей. І це трагедія. Тому що вони можуть відступити за наші кордони. І все… і потім вони можуть сказати: "Давайте шукати" не компроміс, а якесь рішення, як жити у найближчі сто років", – пояснив він.

"За наші кордони, зокрема, й з Криму, бо це наша територія. Тому що в іншому випадку, якщо вони не захочуть віддавати Крим та Донбас, це означатиме, що війна не зупинилася", – зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що вже досить домовленостей. Україні слід будувати прагматичні відносини.

Перемовини з Росією: що відомо

На тлі регулярних поразок російських військ на полі бою після початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії почали активніше заявляти про нібито готовність до проведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Зеленський заявив, що з президентом Путіним, який "не має майбутнього", не може бути діалогу. Він зауважив, що Путін говорить ультиматумами, а його ставленням до світу є терор.

22 жовтня Зеленський наголосив, Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити за умови, що Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року.

26 жовтня Зеленський наголосив, що Росія повинна почати поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони України для налагодження діалогу в майбутньому.

В кінці жовтня голова МЗС РФ Лавров заявив, що Путін готовий до переговорів щодо України. За його словами, Москва готова говорити із Заходом, якщо він буде звертатися до РФ "з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги до інтересів, спрямованих на пошук компромісів та балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні".

Схожу заяву зробив і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Він зазначив, що глава Кремля готовий до переговорів із Байденом, але для цього США нібито мають "прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки".

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